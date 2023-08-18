İstanbul

Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, Türkiye'den maçı takip etmek için Hırvatistan'a giden basın mensuplarının sorularını Türkçe olarak yanıtladı.

Adana Demirspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan 47 yaşındaki teknik adam, zor bir maç oynadıklarını vurguladı.

Adana'da oynanan maçta farklı şekilde kaybettiklerini hatırlatan Tomas, şöyle devam etti:

"Keşke ilk maç burada olsaydı, daha farklı olabilirdi. Orada 5-1 kaybettik. İlk maç da farklı olabilirdi çünkü hakemin hataları vardı. Bir gol ofsayttı, penaltı bence penaltı değildi. Bu maçta 1-0 mağlupken karakter ortaya koyup 3 gol attık. Üçüncü golün ardından bir pozisyonda Adana Demirsporlu oyuncu, sahada düşüp tedavi gördü ve bu durum bizim ritmimizi bozdu. Belki 4. golü bulabilirdik. Yine de Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iyi bir takım kurdu, transfere güzel para harcadı. Biz Avrupa'da 4 maç yaptık, 3 galibiyet aldık. Bu takımda potansiyel var. Şimdi lige odaklandık ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz."

Türkiye'de yeniden çalışmak isteyip istemediği de sorulan Tomas, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye'de uzun yıllar oyunculuk ve teknik adamlık yaptım. Türkiye'yi çok seviyorum. Atmosfer, futbol her sene ileriye gidiyor. Tabii ki ilerleyen dönemde Türkiye'de çalışmak istiyorum."

AA