En iyi film kategorisindeki 10 adayın içinde, bir yılda İngilizce dışında çekilmiş bir dilde film olan birden fazla adayın ilk kez olduğu vurgulandı.

“Anatomy of a Fall" (Fransızca), "Past Lives" (Korece) ve "The Zone of Interest" (Almanca).

Bu yıl, Akademi tarihinde 14 yabancı dil filmi en iyi film için aday gösterildi ve Güney Kore yapımı "Parazit" (2020) bu kategoride tek kazanan oldu.

Genellikle geniş kitlelere hitap eden filmlere adil davranmayan Akademi, "Oppenheimer" ve "Barbie" gibi gerçek gişe rekorları kıran filmleri de tanıdı. "Oppenheimer" 13 adaylıkla öne çıkarken, "Barbie" 8 adaylıkla dikkat çekti. Bu filmler, "Barbie"nin yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık 2.4 milyar dolarlık küresel bir gişe hasılatı elde ettiler. ("Barbie" filminin dağıtımını, CNN gibi, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olan Warner Bros. yaptı.)

Oscar izlenimini canlandırmak amacıyla adaylara daha fazla ilgi göstermek mantıklı görünse de, bu son yıllarda her zaman böyle olmamıştır. Bu nedenle, odak büyük olasılıkla, "Barbie"nin major eksiklikleri içeren sayımını ve "Oppenheimer" üzerinde olacaktır. "Oppenheimer", Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri'nde kazanarak öncü bir aday olarak kabul edilen bir film.

Hem yönetmen Christopher Nolan'ın atom bombasının gelişimini anlatan epik filmi hem de Greta Gerwig'in popüler bebeği feminist bir bakış açısıyla ele aldığı film, Temmuz ayında aynı hafta vizyona girdi ve dünya çapında 2.4 milyar dolar hasılat elde etti. ("Barbie" filminin yaklaşık %60'ını oluşturuyordu.) ("Barbie" filminin dağıtımı, CNN gibi, Warner Bros. Discovery'nin bir parçası olan Warner Bros. tarafından yapıldı.)

Bu vuruşların en iyi film yarışındaki bir diziyle ne kadar nadir olduğunu gösteren bir kanıt olarak, "Oppenheimer" tek başına son beş kazananın toplam gişe hasılatını yaklaşık olarak eşleştirdi. Bu filmlerden ikisi, "CODA" ve "Nomadland", pandemi sırasında akış üzerinden dağıtıldı.

Buna rağmen "Barbie" yıldızı Margot Robbie ve yönetmen Greta Gerwig, Robbie'nin Barbie'nin kelimenin tam anlamıyla yüzü olarak belki de en şaşırtıcı olanı dahil olmak üzere adaylık listesinden çıkarılanlardan biriydi. Gerwig, senaryo kategorisinde bir övgü aldı, ancak kadınlar için tek yönetmenlik ödülü, "Anatomy of a Fall"un Justine Triet'e gitti.

Akademi için bir sorun, en iyi film için 10 adayın genişlemesi, ancak en iyi yönetmen kategorisinin beş adaya sabitlenmesi - bu, neredeyse birçok kişinin şikayet etmesine neden olan bir reçetedir. Bu değişiklik, 15 yıl önce "The Dark Knight"ın kesilmemesini sağlamak için yapıldı ve "Oppenheimer" gibi gişe rekorları kıran filmleri karışıma katma amacı taşıyordu. Ancak bu, en iyi film ve yönetmen adaylıklarının geleneksel olarak el ele gittiği ve bu nedenle "atlamaların" kaçınılmaz olduğu bir durum yaratmıştır.

Akademi tarihinde, en iyi film/yönetmen kazananları neredeyse %75 oranında örtü

şmüş ve son dört yıldan üçü de dahil olmak üzere. "Barbie" için kötü bir işaret olan, yalnızca altı film, ikinciye aday gösterilmeden önce birinciyi kazanmıştır. "Green Book" 2019'da bu durumu yaşamıştı.

Akademi, ödülleri oylayan Motion Picture Arts and Sciences, Cord Jefferson'ın yönetmenlik kariyeri "American Fiction" ve romantik film "Past Lives" gibi bazı yeni isimleri de kabul etti. "Past Lives" filminin yıldızı Greta Lee de dahil olmak üzere diğer önemli ihmal edilenler arasındaydı.

20 oyunculuk adaylığının yedisi renkli insanlara gitti, bunlar arasında "Killers" için yerli aktris Lily Gladstone ve destekleyici aktris kategorisinde Amerika Ferrera, Da'Vine Joy Randolph ve Danielle Brooks üçlüsü bulunuyordu. Diğer önemli bir eksik olan "The Color Purple"ın müzikal uyarlamasının filmi de Colman Domingo'yu içeriyordu.

Bu liste ayrıca Netflix filmi "Rustin" için Colman Domingo'yu içerirken, Leonardo DiCaprio "Killers" adayları arasında değildi, oy verenlerin yıldız gücüne büyülenmediği (ve zaman zaman nadir) bir örnekti.

Yine de, adaylıklar diğer yollarla tarih yazdı, Scorsese ve besteci John Williams gibi devlet adamlarına, toplamda 91 yaşında olan ve en yaşlı aday olan unvanına ekleyerek rekorunu artıran.

81 yaşındaki Scorsese, en iyi yönetmen adaylığı için onuncu adaylığını aldı (bir kez kazandı, "The Departed" için), Steven Spielberg'ü geride bıraktı ve sadece William Wyler'ın topladığı 12 adaylıkla geride kaldı, bunlar arasında "The Best Years of Our Lives" ve "Ben-Hur" bulunmaktadır.

Jodie Foster da "Nyad" daki rolüyle yüklü destek kategorisine sıkıştı, bu beşinci adaylığı işaret ediyor; ilk kez 1977'de Scorsese'nin "Taxi Driver" filminde ve sonuncusu 1995'te "Nell" için oldu.

Süper kahraman filmleri için kötü bir yıl da görsel efektler kategorisine uzandı, burada Marvel'ın "Guardians of the Galaxy" öncesinin (demir parçası) tanındığı, ancak "The Marvels" ve "Ant-Man ve Wasp: Quantumania" ve DC'nin "The Flash" ve "Aquaman" tanınmadı.

Oscar töreni 10 Mart'ta düzenlenecek ve ABC tarafından televizyonda yayınlanacak.