Ankara

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir seçim dönemini daha demokrasi şöleni havasında tamamladığını belirterek, "Milletin teveccühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Artık seçim döneminin geride kaldığına işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"Vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hep birlikte daha fazla çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

"Ekonomiye odaklanma zamanı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur da seçim sonucunun ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Çamur, 28 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucun güven ve istikrarı güçlendireceğine inandıklarını, iş dünyasının, yeni ekonomi yönetiminin plan ve programını heyecanla beklediğini ifade etti.

Çamur, Türkiye'nin kronikleşmiş enflasyon ve cari açık sorunları bulunduğunu belirterek, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Cari açığın ise ülkenin "kapanmayan yarası" olduğunu vurgulayan Çamur, 50 milyar dolara varan ve son 10 yılın en yüksek seviyesindeki cari açık gerçeğini göz ardı edemeyeceklerini kaydetti.

Çamur, cari açığı azaltmanın en etkin yolunun ihracatı artırmak olduğuna dikkati çekerek, cari açık tedavi edilmeden istenen düzeyde yatırım yapılmasının beklenemeyeceğini ifade etti.

İhracatı artırıp, ithalatı kontrol altına almak zorunda olduklarını belirten Çamur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neyi ithal ediyoruz, en çok hangi ürüne para harcıyoruz? İlk iş buna bakıp, ona göre yerli ham madde üretim planlaması yapmak zorundayız. Yerli üretim için bugüne kadar gerçekten güzel teşvikler, destekler verildi, birçok sanayici de bunlardan faydalandı, projeler hayata geçirdi. Ancak yeni dönemde bunu bir milli politika gibi ele alıp, stratejik olarak doğru dizmek durumundayız. İhtisas sektörleri, sanayiciler, üniversiteler, sanayi odaları ve meslek örgütlerinden oluşacak bir çalışma grubu tarafından bu stratejik dizilim yapılmalıdır. Bu sayede cari açık tedavi edilebilir, yeni yatırımların önü açılır, yan sektörler bile gelişir. İstikrar da vadedersek, birçok kalemde Türkiye üretim üssü haline gelir. Zaman şimdi ekonomiye odaklanma, iki kronik meselenin, yüksek enflasyon ve cari açığın ivedilikle ele alınması zamanı."

AA