Haber: Damla Oya Erman

Keşif, demir ve demir dışı metallerden yapılmış sofistike bir yapı içindeki el kalıntılarını gün yüzüne çıkardı: Orta Çağ'a ait demir el protezi.

Antropolojik bir çalışma ve radyokarbon tarihleme, bireyin 1450 ile 1620 arasında, Avrupalı doktorların yaralı askerler için protez geliştirmeye başladığı bir dönemde, 30 ila 50 yaşlarında olduğunu gösteriyor.

Orta Çağ'ın sonlarından erken modern döneme kadar Orta Avrupa'da birçok askeri çatışma yaşandı. Freising, bir piskoposluğun görüş alanı ve sonrasında bir imparatorluk serbest kurumsal devlet olarak, Orta Çağ'da büyük etki kazandı. Bununla birlikte, şehir birkaç kez askeri saldırıya maruz kaldı, bunlardan biri de Avrupa tarihindeki en uzun ve yıkıcı çatışmalardan biri olan Otuz Yıl Savaşı'ydı.

Bilinen yaklaşık 50 protez cihazı, Orta Çağ'ın sonlarından erken modern döneme kadar Orta Avrupa'da bulunmaktadır. Bu protezler, temel, eklemsiz modellerden oluşan ve mekanik bileşenlere sahip daha karmaşık modellere kadar değişmektedir.

Keşifle ilgili konuşan Bavarian State Office for Monument Preservation'ın koruma bölümü başkanı Dr. Walter Irlinger, "Sol eldeki boş el protezi dört parmak ekledi. İndeks, orta, yüzük ve serçe parmakları, sac metalinden ayrı ayrı şekillendirilmiş ve hareketsiz. Parmak replikaları birbirine paralel, hafifçe kavisli bir şekilde yer alıyor. Protezin muhtemelen elin kalıntısına kayışlarla bağlandığı düşünülüyor." dedi.