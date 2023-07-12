Denizli

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, bugünden itibaren hava sıcaklığının biraz daha artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını belirtti.

Sıcaklıkla beraber orman yangını riskinin de artacağını vurgulayan Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizi seferber haline getirdik. Şu anda Ege ve Akdeniz'deki ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Orman yangınlarının yüzde 90'ı maalesef insan kaynaklı." diye konuştu.

Karacabey, İzmir Aliağa'daki orman yangının bir vatandaşın bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan bir kıvılcımdan çıktığının tespit edildiğini dile getirdi.

En ufak bir ihmal, dikkatsizlik ve bir kıvılcımın anında büyük bir yangına dönüşebileceğine dikkati çeken Karacabey, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan kesinlikle açık alanda ateş yakmamaları veya dışarıya sigara izmariti atmamalarını istiyoruz. Yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmalarını bu konuda hassasiyet göstermelerini de istirham ediyoruz. Şu ana kadar 50'den fazla ilimizde valilerimiz ormanlık alanlara, orman yangınları açısından hassas olan bölgelere girişleri yasakladılar. İhmal veya dikkatsizlik neticesinde çıkabilecek yangınların önüne geçmek için valilerimiz böyle bir karar aldılar. Bu karara vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmelerini istirham ediyoruz. "

Türkiye genelinde 1500'den fazla orman parkı bulunduğu hatırlatan Karacabey, vatandaşların bu tesislerde vakit geçirebileceğini kaydetti.

Yangın havuzlarının sayısı artacak

Orman yangınlarıyla mücadelede etkin şekilde kullanılan yangın havuzlarının sayısında yıl içinde artışa gidileceğini anlatan Karacabey, "4 bin 360 noktada su toplama çukuru veya yangın havuzu var. Bizler 2023 yılı içerisinde 113 yeni havuzu hizmete almış olacağız. Öte yandan yangın havuzlarının etrafına girilmemesi gerekiyor. Bu konuda önlem alınıyor ancak serinlemek amacıyla girenler oluyor. Bu çok tehlikeli, vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA