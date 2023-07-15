Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminde şehit olanların anısını, kurduğu ormanlarda yaşatıyor. Bu ormanlarda 15 Temmuz anma programlarında şehitler yad edilirken yeni fidanlar da dikiliyor.

OGM tarafından 81 il valiliğiyle koordineli yürütülen çalışmalarla, darbe girişiminde şehit olanların anısını yaşatmak için "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları" tesis edildi.

İlk fidanın 1 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toprakla buluşmasının ardından, hatıra ormanları kısa zamanda ülke geneline yayıldı ve sayıları her geçen gün arttı. Tesis edilen ormanlar, şehir merkezlerine yakın, vatandaşların ziyarette bulunabileceği, tören için halkın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerden seçildi.

Bugüne kadar 4 bin 700 dekar alan ağaçlandırılarak 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlara, 15 Temmuz gecesi yaptıkları kahramanlıklarla tarihe geçen Ömer Halisdemir başta olmak üzere şehit isimleri ile darbe girişiminin merkezlerinden olan Kahramankazan gibi yerleşim yerlerinin isimleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizi ve demokrasimizi cansiparane koruyan kahramanlarımız adına kurduğumuz hatıra ormanlarını koruyup geliştireceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Yumaklı, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için yoğun çaba içerisinde olduklarına değinerek, "Ülkesi için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

AA