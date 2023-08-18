İSTANBUL- Peş peşe yayınladıkları şarkılarla müzik listelerini hareketlendiren Özgür Ordulu Orka Orkestrası, 11’inci single çalışmasını tamamlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu. Grup bu kez 1997 yılında Nilüfer Örer’in seslendirdiği, o dönem büyük ses getiren “Mevsim Bahar” şarkısını yorumladı.

MODERN SOUND’LAR

Söz ve müziği Feyyaz Kuruş’a ait “Mevsim Bahar”, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın modern sound’uyla günümüze taşındı. Düzenlemesini Enver Günen’in yaptığı şarkının mix-mastering’ine ise Özgür Yurtoğlu imzasını attı.

ENERJİK KLİP

Yapımcılığını Orka Music Company ve Özgür Ordulu’nun üstlendiği “Mevsim Bahar” single’ının kapak ve imaj fotoğraflarını Ali Kaleli çekti. Single’ın kapak tasarımı ise Emrah Özdoğan tarafından yapıldı. Şarkının video klibi, Emrah Özbilen yönetmenliğinde İstanbul-Büyükçekmece sahilinde çekildi. Yaz aylarının enerjisini ve renklerini yansıtan ve 90’lar dönemine göz kırpan bir hikâyeyi anlatan klipte makyaj ve saç tasarımı Roya Sarvari’ye ait.

SIRADA SEZEN ŞARKISI VAR

Cover çalışmalarına devam edecek olan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, eylül ayında da yine çok ses getirecek bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısında olacak. Grup, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği”ni seslendirecek.

HABER: DİNÇER KARACALAR