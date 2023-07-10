Kentte 8 Temmuz'da etkisini artıran sağanağın yol açtığı tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Heyelan sebebiyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun güzergahındaki Altınordu ilçe geçişi ile Ordu-Giresun güzergahındaki Gülyalı ilçe geçişi, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da biriken toprak ve hafriyat kaldırıldı.

Vali Tuncay Sonel, yolun açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ordu-Giresun güzergahımızda Gülyalı ilçemiz geçişi ile Ordu-Samsun güzergahımızda Altınordu ilçemiz geçişi, heyelandan dolayı kapanmıştı. Karayolları teşkilatımızın özverili çalışması, şehir hastanemiz ve çevre yolu inşaatlarımızdaki firmalarımızdan aldığımız iş makineleri takviyesi ile an itibarıyla her iki yolumuz da trafiğe açılmıştır. Ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Öte yandan, kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA