Haber: Elif Hayvalı

Eskişehir’in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Damla Ezgi Uğrul’un “Opia” adlı resim sergisi Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı.

Yapılan açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, bürokratlar, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Vekili Ünal, Milletvekili Çakırözer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ünlüce, sanatçı Damla Ezgi Uğrul’u ortaya çıkardığı birbirinden güzel eserler sebebiyle tebrik ettiler.

Konuşmaların ardından "Opia” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başkan Vekili Ünal, Çakırözer, Ünlüce, Ekinci ve protokol üyeleri eserleri birlikte incelediler.