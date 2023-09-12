Ankara

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış İran, Nijerya ve Irak'ta görüldü. Günlük petrol üretimi İran'da 143 bin varil, Nijerya'da 98 bin varil ve Irak'ta 38 bin varil arttı.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da petrol arzı geçen ay temmuz ayına göre günlük 88 bin varil, Angola'da 60 bin varil ve Venezuela'da 42 bin varil azaldı.

Ağustosta OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,2'ye yükseldi.

Küresel petrol üretimi ise ağustosta temmuza göre değişiklik göstermedi. Buna göre, küresel petrol arzı ağustosta yaklaşık 100 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin üretimi ise aynı dönemde günlük 100 bin varil azalışla 73 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 34 adet azalarak 1860'a geriledi. OPEC ülkelerinde 6 sondaj kulesi açıldı, OPEC dışı ülkelerde sondaj kulesi sayısı 40 adet azaldı.

Çin ekonomisinde beklenen toparlanma 2024'te petrol tüketimini artıracak

Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,4 milyon varil artarak 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde bu yıl geçen yıla göre günlük 120 bin varil artarak yaklaşık 46,1 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2,3 milyon varil artarak yaklaşık 55,9 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl bu yıla göre günlük 2,2 milyon varil artacağı ve ortalama günlük 104,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor. Söz konusu artışın, Çin'de beklenen ekonomik toparlanma sonrası küresel ekonomik büyümenin hız kazanarak petrol tüketimini artırmasından kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

AA