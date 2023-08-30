ENSCHEDE (AA) - Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde ise şunları aktardı:

"Benim için özel bir maç olacak. Kariyerim burada başlamıştı. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen önemli bir rövanş olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları düzelttik. Türkiye’ye ilk geldiğimde kültüre alışmak durumunda kalmıştım. Ufak sakatlıklar da yaşadım. Zor bir başlangıç oldu. Bu sezon gerçekten iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umut ediyorum."

"İlk maçı 5-1 kazanmanıza rağmen turu kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?" sorusuna ise Oosterwolde, "Kendimize güveniyoruz. Bütün maçlarımızı kazandık. Karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. Bir tehlike olmadığını söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan sarı-lacivertliler son antrenmanı maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirdiler. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle antrenman öncesi Türk bayrağı açtılar.