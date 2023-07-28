İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş'ta Onur Bulut UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk müsabakasında alınan galibibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut, “Maça iyi başladık. Topun hakimi bizdik. Daha yaratıcı olmalıyız. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bütün kulvarlarda başarılı olmak için çalışacağız ve hedeflerimize ulaşacağız.” dedi.

Forma rekabetinin takım adına iyi bir şey olduğunu söyleyen Bulut, "Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Herkesin elinden geleni yapması gerekir. Şampiyonluğa oynayacağız. Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur." diyerek sözlerini tamamladı.