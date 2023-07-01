İSTANBUL- Vodafone, müşterilerine son teknoloji akıllı telefonları Vodafone Flex ayrıcalıklarıyla sunmaya devam ediyor. Buna göre, Singapur merkezli teknoloji şirketi OMIX’in yenilikçi akıllı telefonları Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda’da satışa sunuldu. Vodafone portföyüne katılan OMIX X5 4+128GB model akıllı telefon ayda 528 TL’ye, portföyde yer alacak bir diğer model olan OMIX X700 8+128GB akıllı telefon ise ayda 938 TL’ye satın alınabiliyor. Her iki model için de 12 ayda ödeme avantajı sunuluyor. Müşteriler, OMIX akıllı telefonları tüm Vodafone mağazalarında deneyimleyebiliyor.

Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OMIX’in iki popüler modelini Vodafone Flex portföyümüze katmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda’da satışı yapılacak OMIX akıllı telefonlara Vodafone avantajlarıyla sahip olabiliyor. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone’a davet ediyoruz.”

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ