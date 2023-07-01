Adıyaman

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş, burada düzenlenen AFAD Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Ardından Adıyaman Belediyesi'ne geçen Göktaş'a, depremin 4'üncü gününde kurtarılan 15 yaşındaki Zeynep Bağış çiçek verdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'tan, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Göktaş, Şahinbey Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda yapılan çarşıya geçerek, esnafla görüştü.

Bakan Göktaş, Sosyal Marketteki incelemenin ardından gazetecilere, Adıyaman'da depremlerde 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 17 bin 499 vatandaşın da yaralandığını hatırlattı.

Depremlerin ardından halkın yaralarını sarmak için harekete geçildiğini ifade eden Göktaş, "İl genelindeki konteyner kentlerde 20 bin 56 konteyner halihazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33 bin 112 bina yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, vatandaşların bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Göktaş, "Bu kapsamda Adıyaman merkezde 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere, toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar 1 yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Göktaş, iş yerleri yıkılan esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi için il merkezinde 394 geçici iş yeri ve 57 bireysel konteynerin, Gölbaşı ilçesinde ise 300 geçici iş yeri ve 150 bireysel konteynerin, esnafın kullanımına sunulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Hükümetimiz, vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem amacıyla yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar lirayı geçti. Bakanlığımız da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman'a 59 milyon liralık bir kaynak aktardı. Ayni yardımlar malumunuz Bakanlığımız uhdesinde yürüyen bir organizasyon. İlimizde iki depomuz var, günlük 8-10 arası tır girişi olmaktadır. Depolarımız, sosyal marketlere, köylere, mahallelere, konteyner kentlere, bireysel çadır ve çadır kentlere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme vermektedir. İki gezici sosyal market tırla günlük olarak merkez mahallelerde ayni yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmaktadır. Arkadaşlarımız bugüne kadar il genelinde yaklaşık 455 bin gıda kolisi dağıtımı yaptı."

Bakanlıkça depremzedelere psikososyal destek de verildiğini belirten Göktaş, "Bu kapsamda vefakar personelimiz 61 bin 50 hane ziyaretinde 365 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde vatandaşımızın tüm ihtiyaçları tespit edildi ve tespit edilmeye devam ediyor. Ben buradan bir kez daha aynı zamanda kendileri de birer depremzede olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimiz iyi olana kadar hiçbirimiz durmayacağız, duraksamayacağız. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle ihtiyaç sahibi son vatandaşımızın ihtiyacını giderinceye kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'a, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ile diğer yetkililer eşlik etti.

AA