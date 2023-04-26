İSTANBUL- Demet Akalın’la yaptığı düetle yıldızı parlayan ve kazandığı Altın Plak ödülü ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Ömer Topçu sevenlerine sürpriz yaptı, single yerine bir albüm hazırladı. 9 şarkının yer aldığı “Gidenlerden”, dijital platformlara hızla bir giriş yaptı.

BESTECİ KİMLİĞİYLE SEVENLERİNİN KARŞISINDA

Ömer Topçu önceki çalışmalarından farklı olarak bu kez söz yazarı ve besteci kimlikleriyle de müzikseverlerin karşısına çıktı. Genç sanatçı, albümünde söz ve müzikleri kendisine ait eserlere yer verdi. Çalışmada ayrıca Bengü, İrem Derici, Kutsi, Lara gibi şarkıcılara söz ve beste veren Adnan Fırat'ın da bir eseri yer aldı.

HABER: DİNÇER KARACALAR