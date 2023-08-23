Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, UEFA Konferans Ligi’nde Dynamo Kiev ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

Colley, “Bir Avrupa maçı oynayacağız. Hedefimiz gruplara kalmak. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. İyi oyunu İstanbul’a da taşımak istiyoruz. Gruplara kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Amartey’le iki maç oynadık. Amartey iyi bir oyuncu. Sezonun henüz başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes oynama fırsatı bulacaktır. Taraftarlarımızın bizi yarınki maçta destekleyeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.