Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bartzokas, karşılaşmanın başa baş geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonucunu önemli kararlar belirledi. İlk yarıda savunmamız çok kötüydü ama ikinci yarıda bunu düzelttik. Fenerbahçe Beko'yu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Ama takımıma da ikinci yarıda pes etmedikleri ve geri döndükleri için teşekkür ediyorum. Özellikle de Milutinov sakat olmasına karşın iyi bir performans gösterdi, ona da ayrıca teşekkür ediyorum."