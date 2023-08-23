Haber: Mert Osman Erman

(Tarih sırasına göre):

The Lion King (1994) - Simba'nın hikayesini anlatan bu epik animasyon klasik, güçlü temalar ve unutulmaz müziklerle doludur.

Spirited Away (2001) - Hayao Miyazaki'nin yönettiği bu fantastik film, sihirli bir dünyaya giren bir kızın macerasını anlatır.

Wall-E (2008) - Bu Pixar yapımı film, gelecekte insanlığın çevresel sorunlarına dikkat çekerek duygusal bir hikaye sunar.

Toy Story (1995) - İlk tamamen bilgisayar animasyonu film olan Toy Story, oyuncakların dünyasını eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde ele alır.

Grave of the Fireflies (1988) - Hayao Miyazaki'nin stüdyosu Studio Ghibli tarafından yapılan bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatır.

Finding Nemo (2003) - Bu Pixar klasiği, baba ve oğul balığın deniz altı macerasını anlatır.

Coco (2017) - Meksika kültürüne ve aile bağlarına odaklanan bu film, ölüler diyarındaki bir macerayı konu alır.

Ratatouille (2007) - Bir fare olan Remy'nin aşçılık hayali etrafında dönen bu film, tutkuları takip etmenin önemini vurgular.

Up (2009) - Bir adamın balonlarla donattığı eviyle yaşadığı macerayı anlatan bu film, yaşamın beklenmedik dönüşlerini ele alır.

Inside Out (2015) - Bu film, duyguların iç dünyamızı nasıl etkilediğini ve karmaşık duygusal deneyimleri ele alır.

Bu sadece birkaç örnektir ve animasyon dünyasında birçok harika film bulunmaktadır. İzleyici tercihlerine göre daha fazla film eklemek veya değiştirmek mümkün olabilir.