Kocaeli

Tokyo'da ikinciliği elde ederek Türkiye'ye karate branşında ilk olimpiyat madalyasını getiren Darıca Belediyesi sporcusu Eray, 12 Temmuz'da Bursa'da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Elde ettiği şampiyonlukla milli takım kadrosuna seçilen Eray, Gebze ilçesinde babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor.

21 yaş altında dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulanan Eray, Macaristan'da 24-29 Ekim'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda zirvede yer alıp, ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

"Oraya altın madalyayı koparacağım' diye gittim"

Eray Şamdan, son olarak Avrupa Oyunları'nda kazandığı altın madalyayı ülkesine armağan ettiğini dile getirdi. Şamdan, "Ekim ayındaki dünya şampiyonasında tekrar altın madalya alarak İstiklal Marşı'nı okutup ülkemizi gururlandırmak istiyorum." dedi.

Şamdan, Avrupa'da başarılı sonuç almanın hem kendisi hem de Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Orada zirveyi gördüm. 'Oraya altın madalyayı koparacağım' diye gittim. Güzel kamp süreci geçirdik. Aldığım altın madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum. Maça güzel motivasyonla çıktım." diye konuştu.

Antrenör Adnan Şamdan ise Eray'ın Avrupa Oyunları'ndaki başarısının sürpriz olmadığını, geçen sene de Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olduğunu dile getirdi.

Bu şampiyonada milli takım olarak kota alan 9 sporcudan 7'sinin kürsüye çıktığına değinen Şamdan, "Eray en büyük madalya umutlarımızdan biriydi. Beklediğimiz bir sonuçtu. Bizi yanıltmadı. Kendisini tebrik ediyorum. Milli takım ve ülkemiz adına güzel şeyler yapıyor." ifadesini kullandı.

AA