Yunanistan'dan yola çıkan Olimpiyat meşalesi, Strazburg’da coşkuyla karşılandı.

Meşaleyi taşıyan, 1992 dünya kick boks şampiyonu ve Fransa'nın ilk kadın boks antrenörü Yvette Palatino, Strazburg sokaklarındaki kalabalığın ve Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesinin bayraklarının arasından geçerek Konsey’e vardı.

Alkışlar eşliğinde Avrupa Konseyine ulaşan meşale taşıyıcısı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) başkanı Theodoros Rousopoulos tarafından karşılandı.

"Barış’ın Olimpiyat Ateşi’ni insan haklarının beşiğinde karşılıyoruz." diyen Rousopoulos, Uluslararası Olimpiyat Komitesine ve Fransa'ya, 33. Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonu için iyi dileklerini iletti.

Meşale, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Paris’e kadar olan 12 bin 500 kilometrelik yolculuğunda yaklaşık 11 bin 500 koşucu ile taşınıyor.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktaya taşınacak.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.