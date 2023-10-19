Son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli cimnastikçiler, diğer ülkelerden de ilgi görüyor.

Ferhat Arıcan'la 2020 Tokyo'da ilk olimpiyat madalyasını kazanan Türk cimnastiği, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olma başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak'la dünya, Adem Asil'le hem Avrupa hem dünya, Ferhat Arıcan'la Avrupa şampiyonu, Ahmet Önder'le de Avrupa ve dünya ikinciliği kazanan Türk cimnastiği, gözünü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çevirdi.

Milli cimnastikçiler, Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilk kez takım halinde kota alarak tarihi bir başarıyı elde etti.

Türkiye'nin başarılı milli sporcuları, elde ettikleri bu başarıların ardından Almanya ve Fransa'nın cimnastik liglerinden davet almaya başladı.

Ferhat Arıcan, Adem Asil ve Ahmet Önder, Almanya Birinci Lig (Bundesliga) ve Fransa Birinci Ligi'nde (Top 12) mücadele ederken, Kerem Şener ve Yunus Emre Gündoğdu ise Almanya'nın ikinci liginde yarışıyor.

İsmail Göktekin: "Sporcularımız yarışmalarda gerçekten üst düzeyde performans sergiliyor"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı milli cimnastikçilere önemli liglerden davet geldiğini vurgulayarak, "Sporcularımız yarışmalarda gerçekten üst düzeyde performans sergiliyor. Almanya, Fransa ve İsviçre cimnastik liglerine üst düzey başarılı sporcular davet ediliyor. Belli bir seviyede olan sporcular kulüpleri temsilen yarışıyor." dedi.

Göktekin, son dönemde elde edilen başarılarla Türk sporcularına ilginin arttığına dikkati çekerek, "Sporcularımız hem prova yapıyor hem de Avrupa'daki rakiplerini görüyor. Bu davetler bize Türk cimnastiğinin geldiği noktayı gösteriyor. Sporcularımızın bu yarışmalara gitmesine de teknik kurulumuzun kontrolünde izin veriliyor." ifadelerini kullandı.

İsmail Göktekin, her zaman kendilerine destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Tüm çalışmalarımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için. Bu başarıyı elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.