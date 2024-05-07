Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray'le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Sinead Jack-Kısal 2022-2023 sezonunda kadrosuna dahil olduğu Eczacıbaşı Dynavit ile 2 Türkiye Ligi ikinciliği, birer FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

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Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic ile Kanada Milli Takımı Kaptanı Alexa Gray de 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan turuncu-beyazlı ekipte yer almıştı.