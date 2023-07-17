İSTANBUL AA- Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı, Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerini sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Eyüpsultan'dan hareket eden gemide yapıldı.

Dereceye giren kitapseverlerin de katıldığı programda Nuri Şafak Alacalı'ya birincilik, Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya'ya ikincilik, Osman Akgündüz'e üçüncülük ödülü takdim edildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, konuşmasında İstanbul'un şiir, roman ve senaryolara konu olan bir şehir olduğunu söyledi.

Yarışmaya önem verdiklerini dile getiren Köken, "Dil konuşmayınca anlaşma da olmuyor. Bizden sonraki nesillere aktaracağımız şeyler okumak, yazmak ve bunları söze dökmekle ilgili. Düşünen ve düşündüklerini yazan bir nesil oluşmasına yardımcı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Güzel sözün açamayacağı hiçbir kapı yok"

Türkçe'yi doğru konuşamayanların yabancı dil öğrenmede de zorluk çekeceğini ifade eden Köken, "Türkçe güzel bir dil, Biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul'un Türkçesi kavramı vardı, o da kayboldu artık. Yeniden onları da ortaya koymamız lazım. Çünkü güzel sözün açamayacağı hiçbir kapı yok. O güzel sözü biz dille söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Köken, dilin önemini vurgulayarak, daha fazla kelime ile konuşmanın ve çok okumanın kavgaları azaltacağını, karı-koca arasında geçimi kolaylaştıracağını ifade etti.

Programa katılanlara teşekkür eden ve çocukların yarışmaya katılmasını teşvik edilmesini isteyen Köken, gelecek yıllarda içeriği zenginleştirerek katılımı arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Türk edebiyatının 5 eserini okumuş olduk"

Yarışmanın birincisi Nuri Şafak Alacalı, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımıza bu anlamlı yarışmayı düzenlediği için çok teşekkür ederim. Sayesinde Türk edebiyatının 5 eserini iyice anlayarak okumuş olduk. Ben bunu yine okurdum ama bu kadar anlayamazdım. Şimdi sınav yapsalar beni, 100 alırım." dedi.

İkinci Asiye Şefika Sümeyye Kapusuz Karakaya, yarışma kapsamında okunan kitaplara değinerek, "Bu sene en önemli konu Şule Yüksel Şenler'in listede bulunmasıydı. Ben Eyüp Sultan Camii'nde cami rehberiyim ve gelen ziyaretçilerimize camiyi ve çevresinde yatan kişileri ziyaret ettiriyorum, gezdiriyorum. Mutlaka Şule Yüksel Şenler'in kabrine de uğruyor, bir fatiha okuyoruz." ifadesini kullandı.

Eyüp Sultan'da metfun bulunan edebiyatçıların ayrıca kıymetli olduğuna işaret eden Karakaya, "İlerleyen süreçte de yine Rasim Özdenören, Yavuz Bahadıroğlu, Necip Fazıl Kısakürek gibi ebedi Eyüp Sultanlıların eserleri eklenebilir diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü olan Osman Akgündüz ise yarışmaya önceki senelerde de katıldığını belirterek, "Yarışmaya şubattan itibaren hazirana kadar ailecek hazırlanıyoruz. Bizim için güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Yarışmada emeği bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah devamı daha da güzelleşerek gelir." diye konuştu.

Yarışma hakkında

Türkiye'nin her yerinden toplam 17 bin 668 kişinin katıldığı yarışma, Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlendi.

Kitapseverler, toplam 50 soruluk yarışmaya hazırlanırken Türk edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Şule Yüksel Şenler'in "Huzur Sokağı", Bahaeddin Özkişi'nin "Köse Kadı", Abdülhak Şinasi Hisar'ın "Fahim Bey ve Biz", Kemal Tahir'in "Kurt Kanunu" ile Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" isimli kitaplarını okudu.

Sınavı 24 Haziran'da belediyenin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen yarışmanın birincisine 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin lira ödül verildi.

Ayrıca dereceye giren ilk 20 kişi çift kişilik Kapadokya turu, ilk 100 yarışmacı çift kişilik boğaz turu, ilk 150 kitapsever ise 200 lira değerinde kitap çeki kazandı.