Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde okul çıkış saatinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı bilgisinin gelmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobil plakası ve sürücünün kimliğinin kısa sürede tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sürücüye 2918 sayılı karayolları kanununun 46/2c ve 46/2h maddelerinden 7 bin 945 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.