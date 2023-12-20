İstanbul

Emaar AVM-Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde İstanbul Valisi Davut Gül ile Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu açıklamalarda bulundu.

Bu anlaşmayla tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Davut Gül, "İstanbul'da bütün okullarımızda spor kulüpleri kurduk. Hedefimiz İstanbul'da 1 milyon çocuğumuzun lisanslı olarak spor yapmasını sağlamak. Yetenek taramaları yapıldı. Lisansların çıkarılma işlemi devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin sporun tabana yayılmasıyla ilgili en büyük çalışmalardan biri gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Çocuklara birçok yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Vali Gül, "Burada bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere çocuklarımızın ruhen ve bedenen kendilerini rahat hissetmeleri, sağlıklı bir birey olmaları, arkadaşlık ve toplumsal bilincin oluşması için spora yönlendirilmesi amaçlanıyor. Petrol Ofisi'ne teşekkür ediyorum. Okul sporlarında daha önce hiç yapılmayan bir işe ilk olarak girmiş oldular. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyıl'ı gerçekleşecek. Tarih, Petrol Ofisi'nin yaptığı bu katkıları unutmayacak." diye konuştu.

Mehmet Abbasoğlu: "Spor organizasyonlarını desteklemek boynumuzun borcu"

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Türk sporcusunun parmakla gösterildiği bir döneme tanıklık ettiklerini vurgulayarak, "Geçen sene uluslararası yarışmalarda 6 binin üzerinde madalya kazandık. Geleceğimizin şekillenmesinde çok kıymetli olan bu başarıların sürmesi en büyük dileğimiz. Özel sektör olarak ülkemizin yarınlarını şekillendirecek nesillerin sağlıklı ve sağduyulu yetişmelerine ön ayak olacak spor organizasyonlarını desteklemenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol takımları ile Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da sponsoru olduklarını hatırlatan Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Bize göre sponsorluk, sadece maddi kaynak aktarımından ibaret değil, her iki tarafın da birbirinden ilham aldığı, karşılıklı beslendiği ve geleceğe dönük sinerjiler ortaya koyan stratejik bir yolculuk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan İstanbul Valiliği Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi de bu anlayışın doğal bir sonucu. Sporla büyüyen sağlıklı ve mutlu nesiller için önemli bir çıkış noktası olacağını umduğumuz bu projede yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Sayın Valimize ve kıymetli yöneticilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, İstanbul Valiliği Petrol Ofisi Okul Spor Kulüpleri Ligi'nin hepimize hayırlı olmasını diliyorum."