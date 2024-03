Haber: Kamil HIZER

Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen tören dünyanın dört bir yanından Efsane isimlerini bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Şenol İpek ve Legend Fashion Magazin kurucusu Oksana Kuznetsova’nın yaptığı ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreni The Green Park Otel Pendikte gerçekleşti. Törene katılan birçok ünlü isim, farklı kategorilerde çeşitli ödüller aldı.

LEGEND FASHION MAGAZİN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Legend Fashion Magazin ‘’Yılın En Efsaneleri’’ Ödüllerini kazananlar belli oldu. İşte, Legend Fashion Magazin Ödülleri'ni kazananlar;

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Legend Fashion Magazin Ödül Töreni’nde Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü CENK TORUN’nun oldu.

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Legend Fashion Magazin Ödül Töreni’nde Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü MAHASSİNE MERABET’in oldu.

EN İYİ ERKEK ÇOCUK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Erkek Çocuk Oyuncu BERAT RÜZGAR ÖZKAN oldu.

EN İYİ KIZ ÇOCUK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Kız Çocuk Oyuncu GECE IŞIK DEMİREL oldu.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Çıkış Yapan Oyuncu BARIŞ BAKTAŞ oldu.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Çıkış Yapan Oyuncu YAĞMUR YÜKSEL oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Legend Fashion Magazin Ödül Töreni’nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü HALİL İBRAHİM CEYHAN’ın oldu.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sıla Türkoğlu’nun oldu.

EN İYİ ULUSLARARASI KADIN OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu NANA STAMBOLİSHVİLİ seçildi.

EN İYİ ULUSLARARASI ERKEK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu OĞUZ HAN seçildi.

EN İYİ YETİŞKİN KIZ ÇOCUK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde En İyi Yetişkin Kız Çocuk Oyuncu Ödülü Tuana Tiryaki’nin oldu.

EN İYİ YETİŞKİN ERKEK ÇOCUK OYUNCU

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde En İyi Yetişkin Erkek Çocuk Oyuncu Ödülü Çağan Efe Ak’ın oldu.

EN İYİ TİKTOK FENOMENİ

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde En İyi TikTok Fenomeni Ödülü Aybüke Çangal’ın oldu.

YILDIZI PARLAYANLAR

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde Yıldızı Parlayan Erkek Oyuncusu Recep Usta Seçildi

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde Yıldızı Parlayan Erkek Oyuncusu Erol Gedik Seçildi

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncusu Lizge Cömert Seçildi

Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncusu Melis Minkari Seçildi

EFSANE SANAT BAŞARI ONUR ÖDÜLÜ

Legend Fashion Magazin 2024 Efsane Sanat Başarı Onur Ödülün sahibin MURAT BAŞARAN oldu.

SANAT BAŞARI ÖDÜLÜ Legend Fashion Magazin 2024 Ödül Töreni’nde En İyi Sanat Başarı Ödülü Cüneyt Sözütek’in oldu.

LEGEND FASHION MAGAZIN FULL AWARDS LİST:

1. QAİRYDENT / SALİHA BİNİCİ - Yılın En İyi Çıkış Yapan Uluslararası Diş Kliniği

2. MERVE ÖZKAN / A HABER - Yılın En Başarılı Hafta Sonu Haber Sunucusu

3. UĞUR KORKMAZ - Yılın En İyi Ekonomi Spikeri - Piyasa Gündemi / Ekonomi Notları

4. UĞUR KORKMAZ - Yılın En İyi Tarih Programı ve Moderatörü /EVVEL ZAMAN İÇİNDE

5. BUĞDAY TANESİ FİLMİ / SERKAN BAYRAM - Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

6. CİNE 1 / M.Y. BARBAROS ÖZDEMİR - Yılın En İyi Çıkış Yapan Televizyon Kanalı

7. PATRON MUTFAKTA / DOĞUKAN ERDEM KUTLU - Yılın En İyi İş Dünyası Programı

8. EKONOMİ DÜNYASI / SHOW TÜRK - Yılın En Başarılı Sektörel Programı

9. NURCAN SABUR - Yılın En İyi Gazetecisi

10. KLASS MAGAZİN - Yılın En İyi Dergisi

12. KOBİ TÜRKİYE / KORAY AKSU - Yılın En İyi İhracat Teşvikleri Veren Firması

13. MELİSSA ONAT - Yılın En İyi Modeli (FROM TURKEY)

14. MONİCA KHASANOVA - Yılın En İyi Ses Getiren Modeli From Russia

16. EVOS ANGELS - Yılın En İyi Dijital Dergisi

17. BEST LIFE / CENK İÇTEN - Yılın En İyi Magazin Dergisi

18. SİYAH ORKİDELER / HAKAN SOLAKER - Kadına Şiddet içerikli Yılın En Başarılı Kitabı

19. 1.AZT TEKSTİL - AZAT BESHİMOV - MİRALİNA - Yılın En İyi Uluslararası Tekstil Şirketi

20. 2. DİNA GALİMOVA - ONERETTO - Yılın En İyi Uluslararası Tekstil Şirketi .

21. 3. FERİT İNCİ - LAVİNCİ - Yılın En İyi Uluslararası Tekstil Şirketi

22. FERHAN ARAL - Best Choreographer Of The Year

23. HATİCE AÇIKGÖZ / DRESSES WHITE - Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı

24. NEFES VADİ PARK - Yılın En İyi Çıkış Yapan Mekanı

25. FERHAT ÇOBAN - Yılın En Başarılı Genç Yazarı

26. ALİ OSMAN SCHALTZENTRALE - Yılın En İyi Habercisi / From Germany

27. JUST VOGUE TV - Yılın En İyi Moda Magazin Kanalı

28. ELİF ÇAMAŞ ÖZATİK - Yılın En İyi Kişisel Gelişim Uzmanı

29. GÖZDE ÇELİKEL - Best Sales Manager Of The Year

30. DİLARA KARDEŞ - Yılın En Başarılı Sosyal Medya Uzmanı

31. NATALİİA HORYTSKA - Yılın En İyi Saç Kaynak Uzmanı (From Ukraine

32. ASYA FORBS - Yılın En Başarılı Saç & Kaynak Uzmanı & Eğitmeni FROM KAZAKİSTAN

33. OKTAY SEVEN - The Best International Fashion Designer Of The Year

34. RECEP DEMİRAY - Yılın En İyi Ülkemizi Temsil Eden Moda Tasarımcısı

35. GÖZDE İŞBİLİR - Yılın En İyi Haute Couture Tasarımcısı

36. ŞİNASİ GÜNAYDIN / ALİ GÜNAYDIN - Yılın En İyi Erkek Tasarımcısı

37. ALİ EŞİTMEZ - Yılın En İyi Yönetmeni

38. MURAT BAŞARAN - Efsane Sanat Başarı Ödülü

39. CÜNEYT SÖZÜTEK - Sanat Başarı Ödülü

40. AYÇAM - Yılın En Dikkat Çeken Pop Sanatçısı

41. ÇİĞDEM TUNÇ / Kösem Sultan Oyunu - Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu

42. ÇİLEM DAĞISTANLI - Yılın En İyi Protokol Sunucusu

43. EMİN KÜÇÜK - Yılın En İyi Seslendirme Sanatçısı

44. RENK KUMAŞ / İzzet Akdoğan - Yılın En İyi Kumaş Şirketi

45. TEMMUZ AJANS - Yılın En İyi Dijital Medya Ajansı

46. AYYILDIZ SPOR CENTER / FURKAN GÜREŞ - Yılın En İyi Spor Salonu

47. ÇETİN GÖREN - Yılın En Başarılı Yatırımcı İş İnsanı

48. IRFAN TRANSFER / İLHAN ARIK - Yılın En İyi VİP Transfer Şirketi

49. YEŞİM AKINCI - Yılın En İyi Uzman Psikoloğu

50. 4 A FİLM / İbrahim Arslantaş - Yılın En İyi Yapım Şirketi

51. KİTAPLAR YAZACAK AŞKIMIZI / MERVE AKINCI - Yılın En İyi Çıkış Yapan Aşk Şarkısı

52. SARE AYÇA - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı

53. ZEHRA ATMACA - Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Ses Sanatçısı

55. YUSUF GÜLTEKİN - Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı

57. ENGİN BERK SEZEN / MACHA - Yılın En İyi Çıkış Yapan Pop Sanatçısı

58. GÜLSÜM AYDEMİR - Yılın En İyi Evet & Organizasyon Ştd

59. GA PRODUCER / GÜLSÜM AYDEMİR - Yılın En İyi Çıkış Yapan Producer ŞTD

60. CANSENEM KAPLAN - Yılın Çıkış Yapan Genç İş Kadını

62. SERCAN ASLAN - Yılın En Başarılı Saç Ekim Kliniği

63. MEHMET SIDRA - Yılın En İyi Çıkış Yapan İş İnsanı

64. LEVENT SAYDAM - Yılın En İyi Bay & Bayan Kuaförü

65. ŞEVKET SAYDAM - Yılın En İyi Bayan Kuaförü

66. LEYAN ACADEMIA - Yılın En İyi Güzellik Akademisi

67. TUĞBA MEŞE - Yılın En İyi Makyaj Eğitmeni

68. ELİF KILIÇ - Yılın Sosyal Sorumluluk Çevre Projesi

69. DOÇ. DR. GÖKÇEN ÇATLI - Yılın En İyi Yazarı

70. BARBAROS İZZETTİN GENİŞ - Yılın En İyi Müzik Öğretmeni

71. HASSAN ÖZAY - Yılın En İyi Stil Ve Marka Danışmanı

72. HALİME KAYGUSUZ BEAUTY - Yılın En İyi Güzellik Koçu / Estetisyeni

73. CUENTO GROUP - Yılın En İyi Yat Kiralama ve Satış Şirketi

74. AVRASYA HASTANESİ - YILIN SAĞLIK KURUMU

75. CRYSTAL BEAUTY - Yılın En Başarılı Güzellik Merkezi

76. MERT KILIÇ - Yılın en başarılı borsa yorumcusu

77. MEKPROS / HALİT TAŞKAN - Yılın En Başarılı Mekanik Tesisat Şirketi

78. HABBE / BURAK SABUNCU - Yılın En İyi Markalaşan Tekstil Markası

79. KADİR BALIK - Yılın En Başarılı Radyo Programcısı

80. ŞİFA NİYETİNE TİYATRO ATÖLYESİ - Yılın En İyi Çocuk Tiyatrosu

81. UUR DEMİROW - Yılın En İyi Performance DJ’i

82. TURGAY YAZAR - Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapan İş Adamı

83. ESHABİL ŞEF - Yılın Şefi “ESHABİL ŞEF”

84. MUTLULUĞUN ADRESİ - Yılın En İyi Sosyal Yardımlaşma Derneği

85. MELEK ŞENOL - Yılın En İyi Çıkış Yapan Gazetecisi

86. FASHION BEAUTY - Yılın En İyi Çıkış Yapan Güzellik Merkezi

87. CİTY LOUNGE CAFE - Yılın En İyi Çıkış Yapan Lounge Cafe’sı

88. TOLGA PEHLİVAN - Yılın En İyi Uluslararası Konser Organizatörü / Mea Karaoke Club