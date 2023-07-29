Ankara

Okçulukta yılın en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde başkent Berlin'de gerçekleştirilecek.

Bu önemli organizasyon öncesi Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile milli sporcular, açıklamalarda bulundu.

Topaloğlu, Dünya Şampiyonası'nın 31 Temmuz Pazartesi günü resmi antrenmanla başlayacağını, organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcunun temsil edeceğini belirtti.

Şampiyonanın önemine işaret eden Topaloğlu, "Paris 2024 kotasını elde edebilmek için ilk 3'te yer almak gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz, ilk 3'e girerek olimpiyat kotalarını almak." dedi.

Topaloğlu, milli okçuların şampiyona öncesi Almanya'da kamp yaptığına dikkati çekerek, "Sporcularımız, Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı yere alışmak için Almanya'da çalışmalarını sürdürdü. Burada, en iyi şartlarda hazırlandılar. 2023 yılının en önemli organizasyonu. Sporcularımızın form durumu da gayet iyi, hepsi şampiyonaya hazır." diye konuştu.

Olimpiyat kota süreciyle ilgili de bilgi veren Topaloğlu, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kotalar verilecek. Hemen onun ardından haziran ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Kupası, son kota yarışması olacak. Tokyo Olimpiyatları'na göre daha fazla kota hedefliyoruz. Tokyo'ya ferdi olarak gitmiştik, Paris 2024'e takım halinde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların görüşleri

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer aldığı milli okçular, gönderdikleri videolu mesajlarla Dünya Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Şampiyonaya hazır olduklarını söyleyen Mete, "Hedef yarışmamız olan Dünya Şampiyonası'na birkaç gün kaldı. Takım halinde performansımızın, Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir şampiyonanın bizi beklediğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Almanya'da çok güzel kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Ulaş Berkim Tümer, "Umarım, Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotasını alacağız." dedi.

Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran, hedef yarışma için heyecanlı ve motivasyonlarının yerinde olduğunu ifade ederken, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Fatma Maraşlı da eğlenceli ve verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini, organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

AA