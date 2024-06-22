Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 62 ülkeden 385 sporcu katılıyor.

Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

Türkiye makaralı yay erkek takımı ikinci oldu

Makaralı yay erkeklerde, Mike Schloesser (Hollanda) altın, Priyansh (Hindistan) gümüş, Mathias Fullerton (Danimarka) bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Elisa Roner (İtalya) altın, Meeri-Marita Paas (Estonya) gümüş, Ella Gibson (Büyük Britanya) bronz madalya elde etti.

Makaralı yay erkekler takımda, İtalya birinci, Türkiye ikinci, Fransa üçüncü, kadınlar takımda ise Hindistan birinci, Estonya ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.

Makaralı yay karışık takımda da Kazakistan altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Organizasyon, yarın yapılacak klasik yay finalleriyle sona erecek.