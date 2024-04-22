Şanghay kentinde 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şöyle:

Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Berkay Akkoyun

Kadınlar: Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı

Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

2024 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 21-26 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek. Organizasyonun 3. etabına ise 18-23 Haziran tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak.