İstanbul

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapılacak.

Bu yıl ilk kez modern okçulukta dünya sıralaması için puan veren organizasyonda 32 ülkeden 400'e yakın sporcu mücadele edecek.

Fetih Kupası'nın ilk gününde modern okçulukta klasik ve makaralı yayda sıralama ve eleme müsabakaları yapıldı. Karşılaşmaların ardından resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, milli sporcular ile farklı ülkelerden gelen heyetler katıldı.

Tören, Mehter Takımı gösterisi ve Arslanbek Sultanbekov konserinin ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Modern okçulukta madalya müsabakaları yarın

Organizasyonda madalya atışları ise yarın gerçekleştirilecek.

Klasik yay erkekler kategorisinde Abdullah Yıldırmış ile Berkay Akkoyun altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında ise Bilal Güner ile Berkim Tümer karşılaşacak.

Klasik yay kadınlarda da finale Gizem Özkan ile Fatma Maraşlı çıkarken, üçüncülük maçı Dünya Yenihayat ile Elif Berra Gökkır arasında olacak.

Makaralı yay erkeklerde Halit Ömer Dağ ile Yakup Yıldız altın madalya maçı yapacak. Üçüncülük müsabakasında Batuhan Akçaoğlu ile Emircan Haney karşı karşıya gelecek.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Irmak Yüksel ile İpek Tomruk altın madalya mücadelesi verecek. Hazal Burun ile Sevim Yıldır da bronz madalya için ok atacak.

Haydar Ali Yıldız: "Güzel, centilmence bir yarışma olacak"

Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fetih Kupası'nın Türk ve dünya okçuluğu için heyecan verici bir organizasyon olduğunu söyledi.

Yıldız, heyecanlı olduklarını aktararak, "Fetih Kupası, her yıl Türk ve dünya okçuluğu için ayrı bir heyecan. Bu yıl 32 ülkeden 400'e yakın sporcu var. Güzel, centilmence bir yarışma olacak." dedi.

Organizasyonun her yıl daha da geliştiğini anlatan Yıldız, "Her yıl kalitesiyle, organizasyon yeteneği ve zenginliğiyle katarak devam ediyoruz. Geleneksel okçuluk ile modern okçuluğun aynı anda yapılabildiği dünyadaki tek organizasyon. Disiplinler birbirini tanıma şansına kavuşuyor. Geleneksel okçulukta belirlediğimiz kurallar, dünyadaki diğer geleneksel okçuluk müsabakalarında referans olarak alınıyor." diye konuştu.

Göktuğ Ergin: "Fetih Kupası, bizim için çok önemli bir yarışma haline geldi"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Fetih Kupası'nın olimpiyatlar için avantaj sağlamasından dolayı önemli bir hale geldiğini söyledi.

Fetih Kupası'nın artık dünya sıralaması için puan veren bir yarışma olduğunu belirten Ergin, "Dünya sıralaması, olimpiyat oyunlarına katılmak için değerli. Fetih Kupası, bizim için çok önemli bir yarışma haline geldi. Bundan önceki yıllarda İstanbul'umuzun fethini kutlamak, bu duyguyu burada yaşamak için bir araya geliyorduk. Bugün hem İstanbul'umuzun fethi hem de olimpiyata giden yolda sporcularımıza avantaj sağlamak için buradayız." diye konuştu.

Yarışmaların elemelerle başladığını aktaran Ergin, "Yarın altın ve bronz madalya atışlarıyla yarışmamızı sonlandıracağız. Sonra da Hırvatistan'a gideceğiz. Burası bizim için mevcut durumumuzu görebilmek, performanslarımızı değerlendirmek ve devam eden açık hava sezonunda eksiklerimizi anlayabilmek için önemli bir yarışmaydı. Neler çalışmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz: "Fetih Kupası çok büyük bir organizasyon"

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise Fetih Kupası'nın çok büyük bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun dünya sıralaması için puan vermeye başlamasının önemine değinen Mete, "Fetih Kupası çok büyük bir organizasyon. Her zaman olduğu gibi bu yıl da üzerine koyarak devam ediyor. Dünya sıralamasında puan vermeye başlaması bizim için çok güzel bir şey. Kendi evimizde dünya sıralamasında yükselebilecek imkanımızın olması çok güzel ve önemli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ali İhsan Öz: "Yurt dışından gelen sporcuların sayısı arttı"

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Fetih Kupası'na ilginin artarak devam ettiğini kaydetti.

Organizasyon hakkında bilgi veren Öz, "11. Fetih Kupası'nda 32 ülkeden 400'e yakın sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. 100'ün üzerinde modern okçumuz, 300'ün üzerinde de geleneksel okçumuz var. Geleneksel okçuluğun da dünyada rağbet görmesiyle yurt dışından gelen sporcuların sayısı arttı. Balkan ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri'nden, Malezya, Endonezya ve Avustralya'dan gelen sporcular var. Bu sporcuları burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

AA