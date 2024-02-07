Buruk, Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor ile RAMS Park'ta yapılan ve 4-2 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri hatırlatarak başlayan Buruk, "Bugün ülke olarak yaşadığımız en kötü felaketlerden birinin 1. yıl dönümü. Depremde kaybettiğiniz insanlarımızı rahmetle anıyorum. Ailelerine tekrar sabır diliyorum. Bugün aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Bundan gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Unutmadık, unutmamamız da gerekiyor. Ayrıca bu gece Miraç Kandili. Herkesin kandilini kutluyorum." diye konuştu.

Şubat ayında Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle yoğun geçeceğini belirten Buruk, karşılaşmayla ilgili, "Bu ay 8 resmi maç oynayacağız. Hem daha az oynayan, uzun süre forma giyemeyen, ilk 11 şansı bulamayan futbolcularımıza şans verdik. Bundan dolayı çok faydalı oldu. İlk yarıda çok erken bir şekilde 3-0 öne geçtik. Son dakikalarda yediğimiz golle devreye 3-1 önde girdik. Bu rakibimizi oyunun içine çektik. İkinci yarıda ilk yarının altında oynadık. Konsantrasyon eksikliği vardı. Ancak maçın sonunda 4-2 kazandık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mücadelede 4 genç futbolcuya görev verdiğini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Akademimizde yetişen 3 genç oyuncu ise sezon başında aldığımız Gökdeniz'i kullandık. Maçın en zor olduğu dönemde iyi bir tecrübe yaşadılar. Genç oyuncularımızı görmek benim için mutluluk oldu. Maçın getirileri dışında genç oyuncular için kupa karşılaşmaları önemli oluyor. Onlara verdiğimiz süre bizi mutlu ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha eklemek için iddialı bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"İlk düşüncemiz sol bek mevkii"

Galatasaray Teknik Direktörü, sol bek transferi yapmak istediklerini söyledi.

Transfer sezonunun 2 gün sonra biteceğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yapılacak transferi Süper Lig'de oynatabileceğiz. Cumaya kadar vaktimiz var. İlk düşüncemiz sol bek mevkisi. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Avrupa'da transferin son günlerinde Sacha Boey'in ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması bizim süremizi daralttı. Devre arası transferde şansınız zor. Kimse iyi futbolcuyu bırakmak istemiyor. Çok fazla alternatifimiz olmasa da en iyisini yapmaya çalıştık. Sağ beke ve forvete transfer yaptık. Sırada sol bek transferi var. Onu da bitirirsek, bu şekilde kapatmak istiyoruz."

Buruk, sol bekte görev verdiği Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kazımcan Karataş ile ilgili, "Bu arada oynayan sol beklerimin hepsinden memnunum. Süre aldıklarında iyi oynadılar." dedi.

"Carlos Vinicius hazır bir şekilde geldi"

Okan Buruk, yeni transfer Carlos Vinicius'un hazır bir şekilde geldiğini dile getirdi.

İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor için uyum sürecine ihtiyaçları olacağına değinen tecrübeli teknik adam, "Carlos'un ilk maçıydı. Hazır bir şekilde gelmişti. Takımı ve arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Bunun için bir süreç olacak. Onu takıma adapte etmeye çalışacağız. Golle başlaması güzel. Maç içinde girdiği ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunun altını çizen Buruk, "Genç oyuncularımız en zor dakikalarda sahada rahattılar. Hepsine çok güveniyorum. Fırsat olsa hepsini oynatabilsek ama çok geniş bir kadromuz var. Bu kadroda oynama fırsatı az çıkıyor. Bu maçlar da bizim için şans oluyor. Onların performansından memnunum. En zor dakikalarda sorumluluk aldılar, katkı sağladılar." diye konuştu.

"Ziyech'in 3-4 hafta içinde dönmesini bekliyoruz"

Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanarak dönen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in 3-4 hafta içinde takıma katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Ziyech ve Sergio Oliveira ile ilgili soru üzerine, "Tam olarak süreyi söyleyemeyiz ancak çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2-2,5 aylar yazıldı ama o kadar sürmeyecektir. Yaklaşık 3-4 hafta içinde dönmesini bekliyoruz. Oliveira da önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Son yapılan kontrolleri geçti. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başlayacak." diyerek sözlerini tamamladı.