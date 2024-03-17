Maçın içerisinde birçok açıdan zorlandıklarını söyleyen Okan Buruk, karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir deplasmana geldiklerini vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa, hücumda etkili olan ve pozisyonu gole çevirme yüzdesi yüksek bir takım. Oyuna iyi başlamadık. İkinci yarı belirli dakikalardan sonra ikinci topu almakta zorlandık. Pas yapmakta zorlandık. Haraketlilikte, pozisyon yaratmakta ve bireysel olarak oyunun içinde kalmakta zorlandık. Gündüz maçı oynamaya alışkın değiliz. Maçın saati ve atmosferi bizi olumsuz etkileyebiliyor. Hocaları bile etkiliyor bazen bu durum. Oyuncuların maça adapte olmakta zorlandığını gördüm. Karşılaşmanın sonunda attığımız goller, maça sonradan giren oyuncuların katkısı ve taraftarlarımızın desteğiyle sahadan galibiyetle ayrıldık."

"Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk"

Gösterdikleri mücadeleden dolayı Kasımpaşa'yı tebrik eden Buruk, "Kasımpaşa'nın, Sami hocanın gelmesiyle geliştiğini ve yukarı gittiğini gördüm. Bugün de oyunun büyük bölümünde bizden daha çok pozisyona girdiler. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Eksiklerimiz, yeni gelenler ve hazır olmayanlar var." ifadelerini kullandı.

"Rakiplerimizin geçişlerine çok fazla izin verdik"

Da Costa'nın etkili performansıyla ilgili konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Bireysel yeteneğe bir şey yapamazsınız. Önceki maçlara göre orta sahamız, maçın içerisinde güçlü değildi. İkinci toplar, geçiş oyunu ve birebirlerde rakibimizin kalitesi bizi zorladı. Analizlerde de bu çıkmıştı zaten. Öndeki baskılarımızın daha iyi olması gerekiyordu. Yüzde 60'a yakın topa sahip olduk ama pas yüzdemizin daha yüksek olması gerekiyordu. Rakiplerimizin geçişlerine çok fazla izin verdik. Kanatlarda etkili oyuncuları var. Da Costa ve onu destekleyen Hajradinovic ile Aytaç çok etkiliydi. Defansif olarak zorlanmamız normal çünkü takım savunmasını iyi yapamadık."

Vinicius'un gol atmasına çok sevindiğini belirten Buruk, "Antrenmanlarda iyi performans gösteriyordu. Onun böyle bir gole ihtiyacı vardı. İsteğini görüyorduk. Buraya alıştı. Onun gol atması bizim için önemli. Sezon sonuna kadar Galatasaray'a hizmet edeceğini gösterdi. Onu tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

Maçın ortamına alışkın olmadıklarını dile getiren Buruk, "Çimler biraz uzun ve kuruydu. Bunlar olumsuz olarak bizi etkiliyor. İlk defa 5-6 gün antrenman yapıp, maça çıktık. Normalde 3 günde bir maça çıkıyorduk. Bu sefer farklı oldu. Kazanmak çok önemliydi. İki takım da çok önemli bir yarış içerisinde. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. 11 maçı art arda kazandık. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kötü oynarken de aynı hırsı ve bitirişi gösterebiliyorsanız, bu çok değerli oluyor. Maçı 4-3 bitirmek de önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Icardi'nin bir sakatlığı olduğunu dile getiren Buruk, "Icardi, yüzde yüzüyle oynamıyor. Savunma arkasına sprint atmıyor. Arada onu dinlendireceğiz ve tedavi edeceğiz. Hatayspor maçına daha iyi çıkacak. Oyun içerisinde çok fazla aksiyonun içerisindeydi. Penaltı gol olmadı ama ileride kaliteli ayaklara sahip olmamız, rakibin de 10 kişi olması, maçı çevirme ışığını bize gösterdi. 3-3'ü erken yakalamamız da çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"Benim hiç hakem arkadaşım yok ama olabilir de"

Ali Koç'un kendisine yönelik ithamlarıyla ilgili konuşan Buruk, "Ali Koç'un açıklamalarının hepsini dinlemedim. Ne demek istediğini de anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok ama olabilir de Ali Koç da hakemlerle arkadaş olabilir. Keşke hepimiz arkadaş olsak hakemlerle. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmuyorum. Neden böyle bir açıklama yaptı onu anlamadım." dedi.