Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, maçta çok fazla top kayıpları yaptıklarını belirterek "4 golün 3'ünü top kayıpları sonucunda yedik. İlk yarı daha iyiydik. Bence maç boyunca en büyük sıkıntımız, top kayıpları. Galatasaray'ın seviyesine yakışmayan çok fazla top kaybı yaptık. Özellikle ortada baskı yokken bile yaptığımız top kayıpları vardı. Bunlar da rakibe güç verdi. İki maçta da en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmak. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık." dedi.

Teknik direktör Buruk, rakip takımı aldığı galibiyetten ötürü tebrik ederek "Çok mücadele ettiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Okan Buruk, hem sol hem de sağ bekte yaşadıkları sorunlarla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sacha Boey son günlerde aramızda ayrıldı. Beklediğimiz bir şey değildi ama böyle bir şey oluştu. Bu da kulüp açısından çok mantıklıydı. Boey'in yerine de bir transfer yaptık. Maalesef Afrika Kupası'nın final maçında oyuncumuz sakatlandı. Bu maçta onu oynatamadık. Sol bekte de Angelino'nun gidişi biraz geç oldu ve oraya hamle yapmak için son güne kadar çaba gösterdik. Köhn'ü, Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Şu anda ligde onu kullanıyoruz. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İkinci yarı Kaan'ın sakat sakat oynaması, performansını etkiliyor. Bugün bizim kaybetmemizin nedeni sağ ve sol bek, savunma oyuncularımız değil. Biz, takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu benim. Bugün birçok mevki kötü oynadı."

Tecrübeli teknik adam, Prag'a moralli geldiklerini dile getirerek "Aslında bireysel performansların kötü olacağı bir durumda değildik. İlk maçı kazanmıştık. Ligde çok iyi bir oyun ortaya koyduk. MKE Ankaragücü maçında da herkesin bireysel performansı çok yüksekti. Bugün bunu oyun içerisinde tam olarak yakalayamadık. Bazen bu tür şeyler olabiliyor. Her oyuncuma çok güveniyorum. Bunun çok üstünde oyunlar oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. Oyuncularımıza güveniyoruz, onlarla çok daha iyi şeyler yapacağımızı biliyoruz. Hedefimiz yine şampiyon olmak, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmak. Bu oyun, bize bundan sonraki maçlar için yetmezdi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, karşılaşmanın hakemlerinin performansıyla ilgili ise "Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şeyler yaşadık. O yüzden genel olarak hakem yönetimlerinden memnun ve mutlu değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak kötü performanslara denk geldik. Premier Lig hakeminden daha fazlasını bekliyorsunuz ama formda bir hakem değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından yaşanan gerginliğe de değinen Buruk, "Ben maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Maç sonundaki görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Harasin maç sonunda soyunma odasına geldi benden özür diledi. Ben de ona sarıldım, tebrik ettim. Maç sonundaki o karışıklık bize yakışmadı. Orada dördüncü hakem görevini yapsaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı ama görevini yapmadı." dedi.