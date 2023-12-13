Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça galibiyet için çıktıklarını dile getirerek, "Bugün kazanmak bizi üst tura götürüyordu. Hedefimiz buydu. Rakibimizin savunmada bekleyeceğini, topu bize vereceğini, geçiş hücumları deneyeceğini biliyorduk. Maçın tamamı da böyle geçti. Top daha çok bizdeydi. Rakip sahada, rakip ceza sahasında oynadık. Özellikle son bölümde girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz geçiş hücumlarını denedi. Yediğimiz bir gol, ardından bu golü çıkartamadık. Baktığımızda daha üretken olabilirdik. Kanatlardan hücumu daha net bir şekilde yapabilirdik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama bir yandan da Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz orada daha iyi bir yere gelmek. Final yoluna gidecek takımlardan biri olmak." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde genel olarak iyi oynadıklarını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız puan ile oynadığımız oyunun eşleştiğini düşünmüyorum. Grupta daha yüksek puan almamız gerekiyordu. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Gelecek takımlarla birlikte ne yapabileceğimizi göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı iyi oyunlar oynadık. Bu bizi son 16 turuna kalma ve oralardan daha yukarılara gitme adına heyecanlandırmıştı. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yıllar önce kazandığı gibi tekrar final oynayabilmek şu anda hedefimiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun bize ilerisi için ümit veriyor."

Okan Buruk, maçtaki istatistiklerde farklı şekilde üstün olduklarını dile getirerek, "Kötü gördüğümüz maçta bile 22 şut atmışız, 40'dan fazla rakip ceza sahasına girmişiz. Önemli bir sayıya ulaşmışız ama daha iyi bitirmemiz gerekiyordu. Ziyech kısa bir süre bizimle antrenmana çıkabildi. Bugün onunla konuştuğumuzda 30-35 dakika girip bize katkı vermesini istedik. Burada önemli bir planımız vardı. Üretken değildik ama buna rağmen sayı olarak çok fazla işler yaptık. Bunu da sonuca yansıtmamız gerekiyordu. Vuruşlarımız da kötüydü. Bizim kalitemizdeki bir takımın bundan daha iyisini yapması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Buruk, kapanan bir takıma karşı mücadele ettiklerini tekrarlayarak, "Burada hem hız hem de üretkenliğe ihtiyacımız vardı. Bizim için şansız bir geceydi. Ziyech'in sakatlıktan çıkması, Zaha'nın aynı şekilde. Icardi'de de sakatlık vardı. En iyi, en fit olduğumuz dönem değildi. Önde doğru şeyler yapamadık. Rakibimizin en büyük gücü de çok koşması, iyi savunma yapması, geride beklemesi. Bayern Münih maçında da bunu yaptılar. 0-0'a oynayan bir takım. Bizim bunu açmamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.