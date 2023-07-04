Ankara

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin bakanlık ve sendikaların sözlü açıklama yapmasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı.

Buna göre, yarın Milli Eğitim Bakanı ya da uygun bulunacak bakanlık yetkilileri ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın temsilcileri, iptal istemine ilişkin Yüksek Mahkemede sözlü açıklamalarını yapacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bakanlık ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

AA