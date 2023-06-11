Ankara

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak personel ve kullanılacak kara ve hava filosuna ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Envanterdeki uçak ve helikopter sayılarını her yıl kademeli olarak artırdıklarını ifade eden Karacabey, gelecek yıllarda tamamı yerli hava filosuyla orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları yaparak dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini anlattı.

Karacabey, bu hedef kapsamında TUSAŞ tarafından yerli olarak üretilen 3 T70 su atar helikopterin bu sezon yangınlarla mücadelede kullanılacağını belirterek, "Ayrıca yerli ve milli üretilecek 10 adet yangınla mücadelede kullanılacak su atar helikopterle ilgili çalışmalar tamamlanarak TUSAŞ ile sözleşmesi imzalanmıştır." dedi.

Satın aldıkları hem amfibik ve hem karadan su alabilen 3 ton kapasiteli 20 Airtractör model uçağın ilk 4'ünün yangın sezonunda görev yapacağını dile getiren Karacabey, geri kalan kısmının ise 3 yıl içinde filoya katılacağını söyledi.

Karacabey, yangın yönetimi maksadıyla tespit ve görüntü aktarımı gibi görevlerin yanı sıra bünyesindeki yapay zeka ile sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen, 1 insanlı keşif uçağının da ilk defa bu yıl yangın sezonunda kullanılacağını bildirdi.

Karacabey, kullanılacak hava araçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl 19'u fiilen görevde, 2'si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63 fiilen görevde, 31'i de rezerv güç olmak üzere toplamda 94 helikopter orman yangınlarına mücadele edebilecek Su atar hava araçlarımızın yanında idari olarak da 6 helikopter ve 2 uçağımız ile 8 İHA'mız bulunuyor. Rezerv olan 31 helikopter gerekli hallerde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından temin edilecek. Hava araçlarımızın su atma kapasitesi de zaman içerisinde gelişti. 2000'li yılların başında 85 ton, 2021'de 154 ton olan anlık su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 299 tona çıkarttık."

"Yangınlarla 25 bin eğitimli personelimizle mücadele edeceğiz"

Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede asıl unsurun kara ekipleri olduğuna işaret ederek, bu doğrultuda kara gücüyle ilgili teknik ve teknolojik altyapıyı da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Karacabey, kuruma ait kara araçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir yılda envanterimize dahil ettiğimiz 225 arazöz, 173 ilk müdahale aracı, 181 iş makinesi ile bu yıl, 1560 arazöz, 786 iş makinesi, 2 bin 454 ilk müdahale aracıyla karadan yangınlara müdahale ediyoruz. Bunun yanı sıra KGM ve DSİ'den de ihtiyaç halinde ekiplerimize destek vermek üzere rezerv kara gücümüzü oluşturduk."

Yangınlara müdahalede görevlendirilen personel sayısının da her geçen yıl arttığını belirten Karacabey, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 yılından bu yana orman yangınlarında da görev alan yaklaşık 10 bin personelimizi de ekibimize katmış olduk. Toplamda orman yangınlarına 25 bini aşkın eğitimli personelimizle mücadele etmekteyiz. Ayrıca yine 2021 yılında oluşturduğumuz ORKUT (Orman Arama Kurtarma Timleri) timlerimiz var. 30 bölge müdürlüğünde 462 kişiden oluşan ORKUT ekiplerimiz her türlü mücadeleye hazır. Bu ekimiz sadece orman yangınlarında değil, sel ve deprem gibi her türlü afette de çalışabilecek."

AA