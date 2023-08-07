İSTANBUL AA- Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması "Sabır ve Acı" olarak belirlendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Dernek Genel Başkanı Numan Gökmen, yarışmayla sinema dünyasına sabır ve acı temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Gökmen, "Hayatın içinde sevinç kadar acılarda oluyor, deprem gibi. Burada bize düşen sabredip, karşılaştığımız sorunlara karşı çözüm bulmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadelede sanat en büyük yardımcılarımızdan birisidir." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıktan aileye, göç ve hicretten engelli olmaya kadar farklı alanlarda yaptıkları yarışmalarda ödül alan kısa film senaryolarını hem kitaplaştırdıklarını hem de filme çektiklerini aktaran Gökmen, bu yarışmada da ödül alacak senaryoların da kitaplaştırılıp filme çekileceğini kaydetti.

Yarışmanın jürisinde sinema yazarı Ali Burak Cesur, öğretmen Abdurrahman Erbaş, senarist ve yönetmen Nizamettin Kars ile İbrahim Demirkan yer alıyor.

Senaryoların yarışmaya son gönderim tarihi ise 10 Kasım olarak belirlendi.

Para ödüllü yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.ogder.org" adresinden ulaşılabilir.