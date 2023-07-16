Eskişehir

Çocuklar için "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla bisiklet turunu başlatan Yücel, tarihi Odunpazarı bölgesinde gazetecilere, kök hücre ve organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Türkiye turuna çıktığını söyledi.

Hastanelerde hayata tutunmayı bekleyen lösemi hastası çocukların bulunduğuna dikkat çeken Yücel, hasta çocukların, uygun donör bulunamadığı için her gün ölüme bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Yücel, şöyle konuştu:

"İnsanlar da kök hücre bağışının çok zor, acılı bir işlem olduğunu sanıyor. Bu yüzden de donör olmaktan çekiniyorlar. Ben de bisikletime binerek bu beşinci turum şehir şehir geziyorum. Gittiğim her şehirde temas ettiğim her insana kök hücre bağışının ve organ bağışının önemini anlatıyorum. Onlara donör olabilmeleri için kimlerin donör olabileceğini anlatıyorum. 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayan tüm bireylerin Kızılay kan alma noktasına giderek sadece ve sadece ilk etapta üç tüp kan örneği vererek ilk adımı atabileceklerini anlatıyorum."

"Bugüne kadar 85 bin kilometre yol kat ettim"

Yücel, 10 yıl önce evlat acısını yaşadığını belirterek, "2013 yılının Mart ayında 6 yaşındaki oğlumu maalesef ki beynindeki tümör sebebiyle toprağa verdim. Utku'nun organlarını bağışladım. O başka çocuklara hayat verdi. Takdir ederseniz ki evlat acısı yaşayan her anne baba gibi ben de ciddi bir bunalım süreci yaşadım. Bunalımdan çıkabilmek için de yaşadığım evlat acısını başka çocuklara, başka hastalara umuda dönüştürmeye karar verdim. Bisikleti tercih ettim çalışmalarımda. Bugüne kadar 300'den fazla çocuğa uygun donör bulunmasına vesile olduk. Yani 300 çocuk oğlum gibi vefat etmedi. Anne babaları benim gibi evlat acısı yaşamadı." diye konuştu.

Amacının çocukların hayatını kurtarabilmek olduğunu aktaran Kemal Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evlatlarımız vaktinden önce aramızdan ayrılmasın. Bu yıl ki turuma Çanakkale'den başladım toplamda 35 ili gezeceğim. Yaklaşık yedi bin kilometrelik bir rota belirledim. Bugüne kadar 85 bin kilometre yol kat ettim. Geçen yıl turu emanet bisikletle çıkmıştım. Bu yıl da yine bir dostumun bisikletini aldım. Çünkü, geçen yıl tura çıkmadan önce bir sıkıntım olmuştu. Bisikletim maalesef çalınmıştı. Emanet bisikletlerle hayat kurtarmak için yola düşüyorum."

AA