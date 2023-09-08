Haber: Nihat İlikcioğlu

10 gün sürecek olan 11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı’na bu yıl Ediz Hun, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Erol Mütercimler, Murat Menteş, Ali Lidar ve İnci YILMAZ ŞİMŞEK gibi tanınmış yazarların da olduğu 70’i aşkın yazar katılacak. Ünlü yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK de kalemdaşları gibi, 11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı’nda 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı,eğitimci yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK ‘in de katılımı ile 8-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla alabilmelerine olanak sağlayabilmek için kırtasiye firmaları da fuarda yer alacak.

Çorlu Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Mektebim Koleji ve Çorlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle düzenlenen fuara katılacak olan İnci YILMAZ ŞİMŞEK, ulusal ve uluslararası alanda kazandığı ödüllerle tanınan bir eğitimci yazar olarak dikkat çekiyor. İnci YILMAZ ŞİMŞEK, 9 Eylül 2023 Cumartesi ve 10 Eylül 2023 Pazar günleri saat 10.00 ile 18.00 arasında Uyanış Yayınevi standında sevenleri ile buluşacak.

Kültürel etkinliklerin ve edebiyatın önemli isimlerinin yer alacağı 11. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedeflemekle birliktekırtasiye ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İnci YILMAZ ŞİMŞEK kimdir?

1983 yılında Siirt’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uzaktan Öğretim alanında yüksek lisansını yaptı. Evli ve iki çocuk annesi. Çeşitli basılı ve dijital dergilerde öyküleri yayınlanmaktadır. Öykülerinin yer aldığı bazı basılı dergiler; Acemi, Cüneyne, Mutena, Güncel Sanat, Göl Edebiyat ve Sarmaşık.

Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in ‘Bir Kedi ve Bir Adam’ öyküsü Kaygusuz Abdal 12. Öykü ve Şiir Yarışması’nda Alanya Kale Ödülü’ne layık görüldü. Bu öyküsünün de yer aldığı öykü seçkisi Yol Akademi Yayınları tarafından düzenlenen kitap dosyası yarışmasını kazanarak ücretsiz basım desteği aldı. ‘Acilde İlk Günüm’ adlı öyküsü Acilin Öyküsü 2022 Yarışması’nda yayımlama ödülü alarak yarışmaya ait öykü kitabında yer aldı. ‘Bir Kutu Geçmiş’ adlı öyküsü Yılmaz Sunucu Öykü Yarışması’nda “Anılmaya Değer Öyküler Ödülü” almaya hak kazandı. Amasya Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği ‘Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması 2022’ de seçici jüri olarak görev aldı. Yazarın sanat ve edebiyat alanında çeşitli plaketleri, başarı ve katılım belgeleri bulunmaktadır.

EDEBÎ ESERLERİ:

1- Hükümsüz Kimlikler, (Öykü) Ocak 2021 /2. Baskı Eylül 2022

2- Ölümüne Aşk, (Roman) Mart 2021 / 2. Baskı - Mayıs 2022 (İngilizce çeviri, Mayıs 2022)

3- Öğretmenler İçin Yaratıcı Yazarlık El Kitabı, (Araştırma-Etkinlik) Haziran 2021 / 2. Baskı – Ekim 2022

4- Şen Yuva, (Öykü) Eylül 2021 / 2. Baskı - Haziran 2022

5- Bizim için Toplum, (Antoloji) Eylül 2021

6- Kayıtsız Kimlikler, (Roman) Aralık 2021 / 2. Baskı - Haziran 2022 (İngilizce çeviri, Mart 2022)

7. Reporting from Hell, (Şiir) İngilizce Baskı Ağustos 2022

8- Summoning the Darkness, (Şiir) İngilizce Baskı Eylül 2022

9- Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi, (Antoloji) Ekim 2022

10- Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi, (Antoloji) Ekim 2022

11- Uzay’ın Kayıp Gezegeni, (Çocuk Öykü) Kasım 2022

12- Bir Kedi ve Bir Adam , (Öykü) Kasım 2022

13- Şah-ı Şiirler, (Antoloji) , Aralık 2022

14-Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler, (Antoloji), Mayıs 2023

15-Yüzyılın Şiirleri, (Antoloji), Haziran 2023

16- Yaşam Ezgileri, (Antoloji), Temmuz 2023

17- Yaşamın Kıyısından, (Antoloji), Temmuz 2023

18- Sevi, (Antoloji), Ağustos 2023