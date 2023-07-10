İSTANBUL AA- Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinlik öncesinde açıklamada bulunan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Nurettin Topçu'nun yakın tarihte yetişen çok önemli ve çok önde gelen düşünürlerden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, Topçu'nun düşünce yapısının çok yönlü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin meselelerini, Türkiye'nin tarihi gerçekliğinden, kültür ve inanç değerlerinden hareketle çözümler üretmesi, sabırla, titizlikle bunu işlemesi, zamanı ve mekanı çok iyi değerlendirmesi, anı yaşamakla birlikte geleceğin inşasını da önemsemesiyle dikkat çeken bir düşünürümüzdür." dedi.

"Topçu, maarif davasının temel taşlarındandır"

Topçu'nun aynı zamanda bir eylem insanı olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onun 'İsyan Ahlakı' ismiyle düşünce hayatımıza kazandırmış olduğu hareket ekolü mektebi şüphesiz tesirini çok uzun yıllar daha sürdürecek bir akımdır. İnanıyorum ki gelecek yıllar Nurettin Topçu'nun daha doğru ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Eğer bugün ahlak davası diye bir davamız varsa, sorumluluk, milli beka, milli şuur, maarif davası, eğitim başta olmak üzere bir derdimiz varsa insan, toplum, devlet, millet iradesi diye bir davamız varsa ve olacaksa ve bu geleceğe de yansıyacaksa Nurettin Topçu bunun temel taşlarından biridir."

Yılmaz, Topçu'nun fikirleri kadar kendi hayat hikayesinin de önemine dikkati çekerek, "Geçirmiş olduğu şahsi tecrübeleri, geçirmiş olduğu fikri dönüşümler, yaşamış olduğu tecrübe, mücadele ve muallimdi. Nurettin Topçu, bizim düşünce, kültür, eğitim, sosyal ve fikir hayatımızda var olan, var olması gereken ve daha çok irdelenmesi ve konuşulması gereken bir şahsiyettir. Bugünün ve geleceğin meselelerinin pek çoğuna da çözüm üreten ve üretme değerinde olan çözüm arayıcılarına da önemli ipuçları sunan bir isimdir." diye konuştu.

"Haksızlıklara karşın kendi insanına küsmedi"

Topçu'nun Sorbonne Üniversitesi'ndeki eğitimini üstün başarıyla tamamlamasına rağmen Türkiye'de herhangi bir üniversitede görevlendirilmeyip, liselerde öğretmenlik yaptığını aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O bu durumu hiçbir zaman dile getirmedi ve başka birçok haksızlığa da uğramış. Hem idealinin peşinden koşmasını bilmiş hem de insanların yaptıkları haksızlıklardan, zulümden kendi ülkesine, kendi insanına küsmemiş ömrün her saniyesini bitmez, tükenmez bir aşk, gayret ve hizmetle geçirmiş, insan yetiştirmiştir. Şüphesiz onun en önemli vasfı bu özelliğidir diye düşünüyorum. Bir diğer vurgulanması gereken husus da fikirleriyle, yaşantısı arasında kurmuş olduğu bağ ve sağlamış olduğu dengedir."

"Türkiye'yi fikirleriyle etkilemiş büyük bir zat"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Nurettin Topçu hoca, Sorbonne Üniversitesi doktoralı ilk Türk, Türkiye'yi fikirleriyle çok etkilemiş bir büyük zat.

Topçu'nun kabrinin Merkezefendi'deki Eski Kozlu Mezarlığında bulunduğuna işaret eden Arısoy, "Zeytinburnu'muzda bizim ebedi misafirimiz. Vefat yıl dönümünde kabri başındayız. Maarif davası ile de camiayı etkilemiş büyük bir hareket aynı zamanda. Mekanı cennet olsun." dedi.

Öğrenci, akademisyen ve yazarların da arasında bulunduğu her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği anma programına, Topçu'nun yakınları ve sevenleri katıldı.

Topçu'yu anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, Gülhane'deki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi'nde İsmail Kara'nın konuşmacı olarak katılacağı "Bir Ahlak Davası" başlıklı bir program düzenlenecek.