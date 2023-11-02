Gaziantep

Özel bir firma tarafından hazırlanan proje kapsamında Nurdağı-1 Konteyner Kent'te 4 derslikten oluşan kreş, Alparslan Türkeş Konteyner Kent'te köy evi ve 6 dairelik 3 katlı bina inşa edildi.

Cam, elyaf ve mineral tozu gibi geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kompozit bloklarla yapılan binaların elektrik, altyapı, mantolama çalışmaları tamamlandı, pencere, dış kapı ve mutfak dolabı ile banyo ve tuvalet aksesuarları takıldı.

Alparslan Türkeş Konteyner Kent'teki köy evi ve 6 dairelik konutun yapım aşamaları, temel atılmasından bitimine kadar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip"

Proje Koordinatörü Erkan Güngör, projenin yaklaşık 4 ayda tamamlandığını belirtti.

Binaları kullanacak kişilere hayırlı olmasını dileyen Güngör, şunları söyledi:

"Projeyi tamamladık. Kompozit modüler sistemle oluşturduk binaları. 520 metrekare kreş, toplamda 900 metrekare olan 3 katlı 6 daireden oluşan bina ve 130 metrekarelik köy evi yaptık. Bunların hepsini 16 hafta gibi kısa sürede tamamladık. Anahtarları teslim edilmek üzere hazır."

Güngör, bina yapımında kullanılan malzemenin dayanıklı olduğunu anlatarak, "Çimento, beton ve demir gibi ürünleri içermez. Bu yapı 400-500 yıl dayanabilecek bir kapasiteye sahip." diye konuştu.