İSTANBUL- Nur Demirag, kurucusu olduğu Firuze Dekor markasıyla ilham veren bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Ünlü dergilere kapak olan Nur Demirağ , Bandırma ve İstanbul da kadınlara yönelik yaptığı girişimlerle birçok kadına da umut olan başarılı iş insanı, İngiltere ve Fransa’nın butik otelleri için imza attığı tasarımlarla kısa zamanda büyük üne kavuştu.



KADINLARIMIZIN CESARETLENDİRİLMEYE İHTİYAÇLARI VAR

Bandırma ve İstanbul da kadınlar için imza attığı projelere atıf yapan ve yeni hedefini Türk kadınlarının başarısını dünya yaymak olarak açıklayan Nur Demirag sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde kendi alanlarında çok başarılı kadınlarımız var. Onları cesaretlendirmek, daha çok kadınımızın adını başarılarıyla dünyaya duyurmalarına katkı sunmak istiyorum. Bandırma’da adeta bunun provasını yaptık ve harika sonuçlar aldık. Bunu Türkiye geneline yayıp daha çok kişinin hayatına dokunmak hedefim. Başarımın insanlara umut olması beni motive ediyor. İşlerimin yanında sosyal sorumluk olarak gördüğüm bu konuda da çalışmaya devam edeceğim.”

HABER: DİNÇER KARACALAR