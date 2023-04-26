Son derece geniş kapsamlı bir hizmet türü olan tercümenin pek çok farklı alt başlığı ve türü vardır. Sözlü ve yazılı olarak verilmesi mümkün olan çeviri hizmetinin, özel uzmanlık gerektiren türleri de bulunur. Bunlar alan özelinde uzmanlık ve üst düzey alan terminolojisi hakimiyeti ile kaliteli çeviri yapılabilecek olan özel türlerdir. Bir de bunların yanında yalnızca yeminli tercüman unvanına sahip yani yeminli tercüme hizmeti verme yetkisi olan tercümanların verebileceği yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri vardır. Uluay Çeviri altyazı tercümesi ve noter tasdikli tercüme gibi özel uzmanlık gerektiren çeviri türlerinde alanında uzman ve deneyimli tercüman kadrosu ile hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik fiyatlı hizmetler sunmaktadır.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri, sadece noterliğe yaptığı yeminli tercümanlık başvurusu olumlu sonuçlanan, yeminli tercüman unvanı ve yeminli tercümanlık yapma hakkı bulunan yeminli tercümanlar tarafından verilir. Yeminli tercümanların sunduğu çeviri hizmetleri yeminli tercüme, yeminli çevirisi yapılan belgenin noter tarafından tasdik edilmesiyle tamamlanan çeviri hizmetleri ise noter tasdikli tercüme olarak adlandırılır.

Noter Tasdikli Tercüme Neden Önemlidir?

Yeminli tercüme hizmetleri vermek için istenen şartları taşıyan, noterliğe yaptığı başvuru olumlu sonuçlanan ve noter huzurunda yemin ederek yemin zaptını imzalayan tercümanların çevirisini yaptığı ve noter tarafından onaylanan çeviriler noter tasdikli tercüme olup noter tasdikli tercümesi yapılan belgeler ulusal ve uluslararası platformlarda resmi olarak geçerli evrak statüsü kazanırlar.

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin, yeminli tercümanların bağlı bulunduğu noter tarafından tasdik edilmesi; resmi kurum ve kuruluşlar tarafından çevirinin tamamen doğru ve eksiksiz bir şekilde yapıldığının tescil edilmesi olarak kabul edilir. Bunun sonucunda çeviri yasal nitelik kazanmış olur.

Noter tasdikli tercümesi yapılan belgelerde herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olduğu durumda, noter tasdikli tercümeyi onaylayan noter ve çeviriyi gerçekleştiren çevirmen sorumluluk sahibi olurlar. Eğer noter tasdikli tercümeye bağlı olarak herhangi bir sorun yaşanırsa hem noter hem yeminli tercüman hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.

Noter Tasdikli Tercüme Nerede Kullanılır?

Noter tasdikli tercüme hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan alanların başında iş hayatındaki çeşitli prosedürler ve resmi süreçler gelir. Noter tasdikli tercüme ile standart tercüme hizmetleri arasındaki en önemli fark, noter tasdikli ve yeminli tercümenin yalnızca yeminli tercümanlar tarafından yapılmasıdır. Yeminli tercümanın yaptığı çeviri noter tarafından onaylanınca, bu onay temelde çevirinin tamamen doğru ve eksiksiz bir şekilde tasdik edildiği anlamına gelir. Çeviri hizmetleriyle ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanırsa çeviri hizmetini yapan çevirmenin ve tasdik işlemini yapan noterin sorumlu tutulması söz konusu olmakla birlikte standart tercüme hizmetlerinde çevirinin yanlış olması halinde çevirmenin bir sorumluluğu bulunmaz.

Herhangi bir resmi belgenin herhangi bir nedenle yurt dışında kullanılacak olması amacıyla, ibraz edileceği ülkenin diline çevrilmesi işlemi resmi evrak çevirisi olarak adlandırılır. Resmi evrak çevirisi yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde en çok ihtiyaç duyulan çeviri türlerinin başında gelir. Son derece geniş kapsamlı bir çeviri türü olan resmi evrak çevirisinin son derece titiz bir şekilde yapılması gerekir. Resmi evrak çevirisi; resmi kurum ve kuruluşlardan özel sektörde hizmet veren firmalara kadar son derece geniş yelpazede ihtiyaç duyulan bir çeviri alt türü olma özelliğine sahiptir.

Banka belgelerinin tercümesi, ikametgah tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, sözleşme tercümesi, mahkeme kararları tercümesi, ehliyet belgesi tercümesi, pasaport tercümesi ve sertifika tercümesi başta olmak üzere pek çok farklı belgenin çevirisi için noter tasdikli tercüme hizmetlerinden faydalanılması gerekir.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri verecek olan çevirmenlerin, altyazı tercümesi ve diğer çeviri türlerinde olduğu gibi kaynak ve hedef dillere üst düzeyde hakim olması zorunluluğu göz ardı edilmemelidir. Bu standartlara uyulmaması halinde çeviri ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşanabilir.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri uluslararası süreçlerde sıklıkla kullanılır. Bu çeviri türlerinde hata söz konusu olursa yabancı ülkelerle yürütülmekte olan iş süreçleri, yabancı ülkelere yapılan ziyaretler ve farklı konularda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

Yeminli tercümanlar hem kaynak hem hedef dilde yeterli seviyede hakimiyetinin bulunmaması halinde evrakların doğruluğu sorgulanabilir, belgelerin ibraz edildiği resmi kurum ve kuruluşlar çeviri belgeleri kabul etmeyebilir. Bunun sonucunda belge ibrazını içeren resmi süreçlerde aksamalar yaşanabilir.

Çeviri hizmeti alınırken dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri, çeviri belgenin ibraz edileceği resmi kurum ve kuruluşun kabul standartlarıdır. Belge ibrazının yapılacağı resmi kurum ve kuruluşun kabul standartları öğrenilmeli ve buna uygun tercüme hizmeti alınmalıdır. Aksi takdirde resmi süreçlerde, daha önce sözünü ettiğimiz aksaklıkların yaşanması ve gecikmeler hatta hak kayıpları yaşanması riski doğacaktır.