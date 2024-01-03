Haber: Damla Oya Erman

Bu büyük çaplı mezar höyüğü, 60 metreyi aşan çapıyla dikkat çekiyor ve efsaneye göre Kral Harald'a boyun eğmeyip on bir arkadaşıyla birlikte diri diri gömülmeyi tercih eden Norse kralı Herlaug'un nihai istirahat yerine işaret ediyor.

1700'lerin sonlarındaki önceki kazılarda demir perçinler, bir bronz kazan ve kılıç eşliğinde oturan bir iskelet gibi çeşitli buluntulara rastlanmıştı. Ancak, bu yeni keşif, mezar höyüğünün içinde MS 700 civarında tarihlenen, Viking Çağı'ndan önceki bir döneme ait bir gemi mezarını ortaya çıkardı.

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Üniversite Müzesi'nden Geir Grønnesby, "Ne yazık ki bu buluntular 1920'lerin başında kayboldu. İskelet, bir süre Trondheim Katedral Okulu'nda Kral Herlaug olarak sergilendi, ancak ne olduğu kimse bilmiyor. Diğer tüm buluntular da kayboldu. Bronz kazanın eritilip ayakkabı tokalarına dönüştürüldüğü söyleniyor" dedi.

Gemi mezarının detayları, özel metaller kullanılarak yapıldığı X-ışını görüntüleme teknikleriyle incelendi. 1.3 metre uzunluğundaki süslü kılıç, sol tarafta yatan bireyin yanında bulundu. Bu tarz kılıçların genellikle soylu kişilere ait olduğu düşünülmekte.

Bu keşif, Norveç'teki geleneksel gemi mezarı inançlarını yeniden değerlendirmemize ve bölgedeki tarih öncesine ait yeni ışıklar tutmamıza olanak tanıyor.