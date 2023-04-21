ANKARA AA- Koro, CSO Tarihi Salon'da yarın akşam vereceği konserde, Avrupa'da birçok koroyla çalışan, halen UArctic World Ensemble (Rusya, Kanada, İskoçya, Norveç) topluluklarının koro şefliği ve sanat yönetmenliğini yürüten Ragnar Rasmussen'i konuk şef olarak ağırlayacak.

Rasmussen'in "seaboard" (tuşların dalgası) adı verilen, piyano klavyesinin yeni versiyonu olan enstrümanla farklı bir boyut katacağı konserde, elektronik müzik ve koro müziği arasında adeta bir köprü kurulacak.

Anadolu, Norveç ve dünya müziklerinden oluşan bir kompozisyon sunulacak konserde, sanatçılar Erdem Şimşek, Süleyman Yardım ve Buğra Kutbay'ın bağlama, mey ve kaval icrasıyla türküler seslendirilecek.

Norveçli soprano Margiritte Narvesen'in de dünya müziklerine ses vereceği konserde, Devlet Çoksesli korosu için Henning Sommerro'nun bestelediği "This River" ile Giovanni Bonato'nun bestesi "Winding Words of Wisdom" müzikseverlerin beğenisine sunulacak.