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Ziyarette Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ömer Aktürk, “Sayın Topçu’ya Nogay Türklerine ve Türk Dünyasına verdiği gönül desteğinden dolayı şükranlarını arz ederken Yaklaşan Yerel seçimlerin Önce vatanımız ve Milletimiz sonrasında iki gözü Türk Dünyasının hamisi olan Ak Topraklar’da Türkiye’de olan bütün mazlum ve mağdur coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı mevlamdan diliyorum” dedi.

Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Engin Demirok ise yaptığı konuşmada; “ Romanya’da yapılan Nogay Türkleri 7. Uluslararası Futbol Şampiyonasına Türkiye adına katıldık, Bizim bu organizasyona katılmamızda en başından beri desteklerini esirgemeyen Sayın Yalçın Topçu’ya Nogay Türkleri adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Nogay Türkleri Gençlik ve Spor derneği Gençlik Kolları Başkanı Melek Akay ise; “Nogay Türklerinin her türlü faaliyetlerinde destek olan bizleri yalnız bırakmayan siz değerli bakanımıza Nogay gençlerinin selamlarını getirdim” dedi.

Nogay Türkleri Dernekleri Başkanlarına kendisine göstermiş oldukları ilgi ve uygun gördükleri plaket için teşekkür eden Topçu;

“Pekişmiş yüksek demokrasilerin önemli esası her kesimi ile örgütlenmiş toplum olmaktır.Nogay Türkleri yaptıkları faaliyetlerle bu esasın önemli bir göstergesidir.” dedi.

2024 de yapılacak seçimlerle ilgilide şöyle konuştu;

“21 yıldır cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çokça ortaklı millet ittifakına rağmen tek başına iktidar yetkisi veren milletimiz,31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de Ak Parti’ye desteğini ve tercihini artırarak devam edeceğini düşünüyorum.

2019 da yapılan yerel seçimlerde CHP’ye yerel yönetimlerde yetki veren milletimiz,başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere diğer belediyeler deki başarısızlığını gördüğü için CHP’ye oy veren vatandaşlarımız tarafında bile ciddi tepkiler almaktadır.

Ankara,İstanbul,Adana,İzmir gibi büyük şehirlerimizin CHP’li belediyelerin yönetimi ile ne halde olduğu milletçe açık seçik görülmüştür.

CHP nin veya milet ittifakının diğer partilerinin belediye başkanları illerine ilçelerine beldelerine hizmet etmek yerine partizanlığı tercih ederek genel seçimlerde belediye başkanı olduklarını unuttuklarını milletimize göstermişlerdir.

Bu seçimlerde sayın cumhurbaşkanımızın partisinin yönetimine olan kesin talimatı,büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamalar yapıp sonuçlarının analiz edilerek milletimizin gönlündeki adayı tesbit edip illerimize ilçelerimize beldelerimize faydalı olacak ve ayrım yapmadan vatandaşımızın tamamına hizmet edecek adayları belirlemeleri yönündedir.

Milletimiz,CHP ve diğer muhalefet partilerin belediyeciliği ile bir beş yılın daha ziyan olmasına fırsat vermeyecek,31 Mart 2024 de istikrar ve kaliteli belediye hizmeti almak için Ak Partinin adaylarını tercih ederek yerel yönetimlerde de iktidar yetkisi vermesi süpriz olmayacaktır.

Başta Filistin,Uygur ve Kırım Tatar Türkleri ile Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldıkları asimilasyon ve soykırıma çare olacak tek güç olarak Türk Milleti,genel seçimlerde yaptığı gibi yerel yönetimler de dahil her alanda istikrarını koruyacak iradeyi gösterecektir.” dedi