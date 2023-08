Haber: Damla Oya Erman

Bu başarı, "The Super Mario Bros. Movie"nin küresel gişe sıralamasında birinci olması ve Mayıs ayında satışa çıkan "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" video oyununun övgü almasıyla desteklendi. Nintendo, çeyrekte 18.51 milyon adet "Tears of the Kingdom" oyunu sattı ve oyunun Metacritic incelemelerinde 100 üzerinden 96 puan alarak evrensel beğeni topladı.

Şirket, hibrit ev-taşınabilir Switch'in potansiyel bir halefının zamanlamasına odaklanıyor. Serkan Toto, Kantan Games danışmanlığının kurucusu, "Bu mali yılı tamamlayacaklar ve sistemin son damlasına kadar çıkarlar ve ardından yeni donanım için heyecanı gelecek yıl bir noktada oluştururlar" dedi. Nintendo'nun yıl sonu için konsol için 15 milyon adetlik bir tahminini koruduğu belirtildi.

Bu aşamada konsolün ömrünün sonlarına doğru satış hedefine ulaşmak, Nintendo'nun donanımının cazibesini artırmada ve konsol ve taşınabilir işletmelerini tek bir cihazda birleştirmedeki başarısını göstermektedir. Ayrıca Nintendo'nun "Detective Pikachu Returns" ve "Super Mario Bros. Wonder" gibi birçok oyunun da bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Nintendo'nun hisseleri, Mart 2017'de ana pazarlarda satışa çıkmasından bu yana, temettüler dahil olmak üzere, üç katından fazla getiri sağladı ve aynı dönemde Nikkei endeksinin %91'lik getirisini geride bıraktı.