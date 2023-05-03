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BURSA- Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Bulgaristan’ın Gotse Delçev  gerçekleşen 14.Uluslararası Dans Festivali’nde Nilüfer’i temsil etti.  11 ülkeden 350 dansçının katıldığı "Uluslararası Halk Dansları Festivali"nde Nilüfer ekibi büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer’in de Halk Dansları Topluluğu’na eşlik ettiği festivalde,  Nilüfer ekibi farklı yörelerden halk danslarını sergiledi. Miray Tanrıöver ve Mükteda Altıner yönetimindeki  Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sergilediği gösterilerle alkışları topladı.

HABER: SELÇUK BULUT 