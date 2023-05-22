İSTANBUL- Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı 'Niloya', mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 buçuk milyon aboneye yaklaşan YouTube kanalında, her Cumartesi saat 09.00’da yeni bölümlerini sevenleri ile buluşturuyor. Her bölümünde çocuklara yeni bilgiler öğreten, öğretirken de eğlendiren çizgi film, 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Psikologlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan çizgi film, çocukların psikolojisini ve hayal dünyasını da olumlu etkiliyor.

Neşeli oyunları ve şarkıları ile miniklere keyifli bir zaman dilimi sunan çizgi kahraman, 20 Mayıs Cumartesi günü ‘Köyden Haberler’ bölümü ile sevenleri ile buluşacak. Bu bölümde; Niloya ve arkadaşları televizyon haberciliği için kolları sıvıyor. Köydeki olaylardan haber bülteni oluşturmaya çalışan çizgi kahramanlar, izleyenlere de eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Niloya Haberleri Sunuyor, Arkadaşları Olayları Canlandırıyor

Mete, haberleri izlerken çok uzak bir ülkede hayvanat bahçesinden zürafanın kaçtığını arkadaşlarına söylüyor. Niloya’da bu haber üzerine düşünür. Haberlere bir kere o da denk gelmiştir, hiç onların köyünde olan biten anlatılmamaktadır. Haberler, hep başka şehirler, ülkeler ve olaylar üzerine oluşturulmuştu. Oysa onların köylerinde haber olacak çok şey var. Çizgi kahramanlar, bu durum üzerine TV’de bir haber programı yapmaya karar verirler. Ama önce haberleri bulmaları gerekmektedir. Köydeki çeşitli olaylardan bir haber bülteni oluştururlar. Niloya bir spiker gibi haberleri sunarken arkadaşları yan tarafta olayları canlandırmaktadır. Özellikle köyün çocukları ve sakinleri bu haberleri çok sever ve yaşadıkları köyden bir kez daha mutlu olurlar.

HABER: SELÇUK BULUT