Tinubu, yaptığı yazılı açıklamada, Delta eyaletindeki silahlı saldırının doğrudan ulusa yönelik olduğunu belirtti.

Saldırının faillerini yakalama talimatı verdiğini kaydeden Tinubu, hükümetinin Nijerya'nın her yerinde barış ve huzuru sağlayana kadar durmayacağını vurguladı.

Tinubu, "Bu iğrenç suçtan sorumlu olan korkaklar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde hafta sonu barış koruma görevindeki askerlere yönelik saldırıda aralarında iki binbaşı ve bir yüzbaşının da bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti.